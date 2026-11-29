خبرني - قال خبير الأسلحة أليكسي سيرغييف إن رواد الفضاء الروس كانوا يصطحبون المسدسات معهم إلى المدار ليس لاستخدامها في الفضاء، بل كأداة للصمود وحماية الذات عند العودة إلى الأرض.

وفي حديث لوكالة نوفوستي أضاف سيرغييف، الذي يعمل كرئيس تحرير لموقع (Guns Club): "في الواقع، لم يكن الغرض من اصطحاب السلاح لاستخدامه في الفضاء حيث لا أحد هناك، بل تحسبا لوقوع حالة طارئة عند الهبوط على الأرض، إذ يمكن لكبسولة الهبوط أن تحط بعيدا عن المكان المخطط له، بما في ذلك في غابات التايغا أو في مناطق أخرى يصعب الوصول إليها، كما حدث على سبيل المثال مع رائد الفضاء أليكسي ليونوف. ولذلك من باب الحيطة والاحتراز يوجد ضمن حزمة الطوارئ المحمولة الخاصة برائد الفضاء مسدس من طراز ماكاروف".

ونوه الخبير بأن طاقم ليونوف حاول لفت انتباه فريق البحث عن طريق إطلاق النار في الهواء، وهو ما وفر العثور عليه في نهاية المطاف. وفي تلك اللحظة تحديدا، اتضحت الحاجة الماسة إلى إدراج السلاح ضمن حزمة الطوارئ، ليس كوسيلة للدفاع فحسب، بل كأداة شاملة للبقاء على قيد الحياة والتعريف بمكان هبوطه.

وتابع الخبير القول: "ولهذا الغرض تحديدا، تم في الاتحاد السوفيتي تصميم مسدس خاص ثلاثي السبطانات من طراز (TP-82). وكان مزودا بسبطانتين ملساوين من عيار 32، وسبطانة واحدة محلزنة مخصصة لطلقة خاصة من عيار 5.45 ملم. وقد أتاح هذا السلاح إمكانية الدفاع ضد الحيوانات البرية، وتأمين الغذاء (الصيد)، وإطلاق إشارات الاستغاثة. وعلاوة على ذلك، كان السلاح يُزوّد بأخمص قابل للفك، وتم في تصميمه دمج ساطور (ماشيتي) ".

ووفقا له، تم استخدام مسدس (TP-82) منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنه جرى الاستغناء عنه في عام 2007. وفي وقت لاحق، استُبعدت المسدسات التقليدية أيضا من محتويات حزمة الطوارئ المحمولة.

واختتم الخبير حديثه قائلا: "في الوقت الراهن، لا يصطحب رواد الفضاء الروس أسلحة نارية معهم، على الرغم من أن مسألة إعادة وسائل الحماية المسلحة إلى حزمة الطوارئ تُناقش بشكل دوري".

ويعود الاستغناء عن المسدسات في الرحلات الفضائية الحديثة إلى التطور الهائل في أنظمة الملاحة وتحديد المواقع بدقة؛ إذ باتت كبسولات الهبوط تحط بدقة متناهية في المناطق المحسوبة مسبقا، وتحت مراقبة مستمرة من الأقمار الصناعية وطائرات البحث، مما يضمن وصول فرق الإنقاذ في غضون دقائق معدودة. كما أن حزم الطوارئ الحالية أصبحت مجهزة بمعدات إرسال لاسلكية متطورة، وإشارات ضوئية، وأدوات نجاة غير نارية تغني تماما عن حمل السلاح، فضلا عن تجنب التعقيدات القانونية والأمنية المرتبطة بوجود أسلحة نارية على متن محطة الفضاء الدولية التي تضم طواقم من جنسيات مختلفة.