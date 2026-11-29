خبرني - كشفت صحيفة إسرائيلية عن لجوء مهربين إلى استخدام بالونات محملة بالأسلحة والمخدرات في محاولات تهريب عبر الحدود المصرية.

وأشارت إلى أن أحد هذه البالونات وصل إلى قلب قاعدة رامون الجوية الإسرائيلية بالخطأ، وهبط بالقرب من سرب للطائرات المقاتلة.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن مهربين حاولوا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إدخال أسلحة ومخدرات إلى إسرائيل باستخدام بالونات، زُود بعضها بأنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية.



وأشارت إلى أن قوات الأمن أحبطت عددا من محاولات التهريب، فيما وصل أحد البالونات إلى قاعدة رامون الجوية وهبط بالقرب من سرب للطائرات المقاتلة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن أحد البالونات التي وصلت إلى قاعدة رامون الجوية كان يحمل شحنة تقدر بنحو 10 كيلوغرامات من المخدرات، في واقعة أثارت قلقا داخل الجيش الإسرائيلي، نظرا إلى وصوله إلى منطقة قريبة من سرب للمقاتلات الحربية داخل القاعدة.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يشعر بالقلق إزاء هذه الظاهرة الجديدة، المتمثلة في استخدام البالونات لأغراض التهريب، فضلا عن إمكانية توظيفها كسلاح تكتيكي.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، إحباط عدد من محاولات التهريب على الحدود مع مصر، وضبط 15 بندقية من طراز كلاشينكوف وهواتف محمولة وأكثر من 100 كيلوجرام من المخدرات.

وأضافت الصحيفة أن المهربين، وبعد أن توصل الجيش الإسرائيلي إلى حلول جزئية لمواجهة عمليات التهريب باستخدام الطائرات المسيرة على الحدود بين مصر وإسرائيل، بدأوا في استخدام أساليب جديدة لاختبار قدرات القوات العاملة في المنطقة الحدودية.

وأوضحت أن قوات الجيش الإسرائيلي رصدت، خلال الليلة الماضية، عددا من البالونات التي عبرت من الغرب إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، في محاولة لتهريب المخدرات والأسلحة.

وأشارت إلى أنه عقب رصد هذه البالونات، تحركت قوات الفرقة 80 ووحدة المستعربين الجنوبية إلى المنطقة، وتمكنت من العثور عليها، حيث كانت تحمل 15 بندقية من طراز كلاشينكوف، وهاتفين محمولين، وثلاثة أكياس تحتوي على أكثر من 100 كيلوجرام من المخدرات.

وأكدت الصحيفة أن الأسلحة والمخدرات التي عُثر عليها نُقلت إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد خلال الأسابيع الأخيرة تزايدا في استخدام البالونات في عمليات التهريب، وأن بعضها جرى تزويده بأنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية.

ولفتت إلى أن هذه البالونات يستخدمها مهربون إسرائيليون في عمليات التهريب عبر الحدود مع مصر والأردن وقطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات في سياق محاولات المهربين استخدام وسائل وأساليب جديدة لنقل الأسلحة والمخدرات عبر الحدود، بعدما واجهت القوات الإسرائيلية عمليات التهريب باستخدام الطائرات المسيرة.

ووفقا لما أوردته صحيفة "معاريف"، اتجه المهربون إلى استخدام البالونات، التي زُود بعضها بأنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية، في محاولة لتجاوز الإجراءات الأمنية والوصول إلى مناطق داخل إسرائيل.