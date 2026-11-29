خبرني - أظهرت بيانات رسمية أن موجة تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودت بحياة أكثر من 6 آلاف شخص، في وقت يواصل فيه المرض القاتل الانتشار بوتيرة أسرع من جهود الاحتواء.

وأعلن عن التفشي السابع عشر للإيبولا في الكونغو، وهو الأسوأ في تاريخ البلاد، في 15 أيار. وسلالة بونديبوجيو من فيروس الإيبولا هي المتسببة في التفشي الحالي التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد.

وأظهرت بيانات الحكومة السبت ارتفاع عدد الوفيات إلى 6025، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 12254 في ثمانية أقاليم.

ولا يفوق موجة التفشي الحالية في الكونغو من حيث الحجم سوى تفشي الإيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016، والذي أصاب أكثر من 28600 شخص وأودى بحياة أكثر من 11 ألفا في غينيا وليبيريا وسيراليون.

وتظهر البيانات الرسمية أن المرض ينتشر ويتسبب في الوفاة بوتيرة أسرع بمرتين. ويشير خبراء الصحة إلى النقص المزمن في التمويل وانعدام الثقة في المرافق الصحية وتفشي انعدام الأمن باعتبارها عقبات رئيسية أمام احتواء التفشي.

ولا تزال نسبة الوفيات في موجة التفشي الحالية مرتفعة عند 49% مع وصول الكثير من المرضى للمنشآت الصحية بعد فوات الأوان أو تجنب بعضهم طلب الرعاية الصحية كليا.

ووفقا لبيانات عرضتها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من تشرين الثاني، فإن أكثر من 60% من الوفيات لا تزال تحدث خارج مراكز العلاج.

ووفاة المصابين بالمرض وسط أماكن إقامتهم أمر مقلق لأنه يشير إلى عدم عزل المرضى بطرق سليمة وإمكانية نقلهم العدوى لآخرين قبل وفاتهم.

وأظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية أن العدد الرسمي للوفيات قد يكون أقل بكثير من الواقع في اثنتين من أكثر المناطق تضررا من التفشي في الكونغو.