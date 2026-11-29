خبرني - ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة كراتشي الباكستانية إلى 15 شخصا، بحسب ما أفاد مسؤول الأحد، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث.

وقال متحدث باسم أجهزة الطوارئ في الإقليم إن الفرق "تمكنت من إنقاذ 15 شخصا على قيد الحياة وانتشال 15 جثة"، إثر انهيار المبنى الأربعاء في منطقة بلوش كولوني في كراتشي.

وأضاف "لا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين، لذا تتواصل عمليات البحث عنهم وإزالة الأنقاض".

وأُغلقت مبان عدة أخرى في المنطقة عقب الانهيار.

وتتكرر حوادث انهيار المباني في باكستان، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قصور معايير السلامة وتدني جودة مواد البناء في البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يزيد عدد سكانه على 240 مليون نسمة.

وتعاني كراتشي، التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة، من تدني جودة أعمال البناء وتوسعة المباني من دون تراخيص وتهالك البنية التحتية والاكتظاظ السكاني وضعف تطبيق قوانين البناء.

وفي شباط، أسفر انهيار مبنى جراء انفجار للغاز في كراتشي عن مقتل 16 شخصا، فيما قُتل 27 شخصا إثر انهيار مبنى في منطقة لياري الفقيرة في المدينة في تموز العام الماضي.