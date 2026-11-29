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الملك يعود إلى أرض الوطن
الملك يعود إلى أرض الوطن
29 نوفمبر 2026
16:58
جانب من زيارة الملك للمملكة المتحدة
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خبرني - عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد زيارة عمل إلى المملكة المتحدة.
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