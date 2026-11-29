خبرني - وقع الأردن واليابان، الأحد، وتبادلا مذكرات خاصة بقرض ميسر بقيمة 48 مليار ين ياباني (نحو 300 مليون دولار)، لدعم الموازنة العامة، في إطار برنامج تعزيز أسس النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.

ووقع المذكرات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، والسفير الياباني لدى الأردن هيديكي أساري.

وقالت طوقان إن القرض الميسر، الذي سيقدم من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، سيدعم تنفيذ الأولويات والسياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة قطاع الطاقة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأضافت أن القرض سيدعم البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الذكية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، إضافة إلى التمويل الأخضر.

وأعربت طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية لحكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي على دعمهما المتواصل لأولويات الأردن التنموية، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، قال أساري: "يعكس هذا القرار، الذي اتخذ في وقت يزداد فيه وضعنا المالي صعوبة، الأهمية التي نوليها لدور الأردن بوصفه ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشاد أساري بجهود الحكومة الأردنية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، معربا عن ثقته بأن القرض سيسهم في توسيع الفرص الاقتصادية وتحسين حياة الشعب الأردني.