خبرني - ارتفعت المساحات المزروعة بالقمح والشعير في الأردن إلى نحو نصف مليون دونم خلال الموسم الزراعي لعام 2026، مقابل 77 ألف دونم خلال الموسم السابق، بزيادة بلغت نحو 423 ألف دونم، وبنسبة نمو تقارب 549%، مدفوعة بتحسن الموسم المطري وانتظام الهطولات المطرية، وفقا لوزارة الزراعة.

وقالت وزارة الزراعة إن الموسم الزراعي لعام 2026 لمحصولي القمح والشعير شهد أداء استثنائيا يعد الأفضل خلال نحو 30 عاما، نتيجة غزارة الهطولات المطرية وانتظامها خلال الموسم المطري السابق، ما وفر ظروفا ملائمة لنمو المحاصيل ونجاح الزراعات البعلية وتحقيق مستويات إنتاجية قاربت نظيرتها في الزراعات المروية، بحسب المملكة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد عام شهد فيه الأردن تراجعا في إجمالي المساحات المزروعة بنحو نصف مليون دونم، وبنسبة 21.7%، لتسجل أدنى مستوياتها خلال السنوات الثماني الماضية، وسط انخفاض حاد في المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية والزراعات البعلية، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة .

وأوضحت الوزارة أن تحسن الظروف المطرية انعكس بصورة مباشرة على قرارات المزارعين وإقبالهم على زراعة أراضيهم، إلى جانب تطلعهم إلى تعويض المواسم السابقة التي تأثرت بشح الأمطار وعدم انتظامها، ما يعكس سرعة استجابة المساحات الزراعية البعلية للتحسن في الظروف المناخية.

وأكدت الوزارة أهمية تعزيز إدارة مياه الأمطار، والتوسع في استخدام الأصناف الملائمة للظروف البيئية المحلية، وتحسين الممارسات الزراعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والشعير.

- تراجع المساحات المزروعة بنحو نصف مليون دونم في 2025

وبلغ إجمالي المساحات المزروعة في المملكة نحو 1.692 مليون دونم عام 2025، مقابل 2.160 مليون دونم عام 2024، بانخفاض بلغ نحو 467.8 ألف دونم خلال عام واحد.

وبحسب البيانات الزراعية للفترة الممتدة بين عامي 2018 و2025، تراجعت المساحات المزروعة في المملكة بنسبة 20.4% مقارنة بعام 2018، الذي بلغت فيه نحو 2.126 مليون دونم.

وسجلت المساحات المزروعة أعلى مستوياتها خلال فترة المقارنة عام 2019، عندما بلغت نحو 2.213 مليون دونم، قبل أن تتراجع إلى 1.957 مليون دونم عام 2020، وترتفع مجددا إلى 2.168 مليون دونم عام 2021.

وانخفضت المساحات المزروعة عام 2022 إلى نحو 1.873 مليون دونم، قبل أن ترتفع خلال عامي 2023 و2024 إلى نحو 2.090 مليون دونم و2.160 مليون دونم، على التوالي، لتعود وتسجل أدنى مستوياتها عام 2025.

وبلغ الفارق بين أعلى مساحة مزروعة سجلت عام 2019 وأدنى مساحة سجلت عام 2025 نحو 520.6 ألف دونم، بانخفاض نسبته 23.5%.

- المحاصيل الحقلية تفقد أكثر من نصف مساحتها خلال عام

وقادت المحاصيل الحقلية التراجع في إجمالي المساحات المزروعة في المملكة خلال عام 2025، بعدما انخفضت مساحاتها بنسبة 56%، لتبلغ نحو 414.8 ألف دونم، مقابل 941.8 ألف دونم عام 2024، بانخفاض بلغ نحو 527 ألف دونم.

وسجلت المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية أدنى مستوياتها خلال السنوات الثماني، متراجعة بنسبة 56.9% مقارنة بعام 2018، وبنسبة 61.7% مقارنة بعام 2019، الذي شهد تسجيل أعلى مستوى لها عند نحو 1.082 مليون دونم.

وتراجعت حصة المحاصيل الحقلية من إجمالي المساحات المزروعة في المملكة من 45.3% عام 2018 إلى 43.6% عام 2024، وصولا إلى 24.5% عام 2025.

- المساحات البعلية تتراجع بنحو 519 ألف دونم

وتراجعت المساحات الزراعية غير المروية (البعلية) في المملكة بنسبة 41.6% خلال عام 2025، لتبلغ نحو 728.7 ألف دونم، مقابل 1.248 مليون دونم عام 2024، بانخفاض بلغ نحو 519 ألف دونم.

وسجلت المساحات البعلية أدنى مستوياتها خلال السنوات الثماني، متراجعة بنسبة 43.2% مقارنة بعام 2018، وبنسبة 48.4% مقارنة بعام 2019، الذي سجلت فيه أعلى مستوى لها عند نحو 1.412 مليون دونم.

في المقابل، ارتفعت المساحات الزراعية المروية بنسبة 5.6% خلال عام 2025، لتبلغ نحو 963.5 ألف دونم، مقابل 912.4 ألف دونم عام 2024، مسجلة أعلى مستوياتها خلال فترة المقارنة، فيما ارتفعت بنسبة 14.2% مقارنة بعام 2018، الذي بلغت فيه نحو 843.7 ألف دونم.

وعزت وزارة الزراعة هذه التغيرات بصورة رئيسية إلى طبيعة الزراعة البعلية واعتمادها المباشر على مياه الأمطار، إذ تتذبذب المساحات المزروعة بعليا من موسم إلى آخر تبعا لكميات الهطول المطري وانتظام توزيعه خلال الموسم.

وأشارت إلى أن هذه التقلبات تظهر بصورة أوضح في محاصيل الخضراوات والبقوليات البعلية، التي تتأثر قرارات زراعتها بصورة مباشرة بالظروف المطرية.

- المساحات المروية تتجاوز البعلية للمرة الأولى خلال 8 سنوات

وللمرة الأولى خلال فترة المقارنة، تجاوزت المساحات الزراعية المروية نظيرتها البعلية، بفارق بلغ نحو 234.8 ألف دونم عام 2025.

واستحوذت المساحات المروية على 56.9% من إجمالي المساحات المزروعة في المملكة عام 2025، مقابل 42.2% عام 2024، و39.7% عام 2018.

في المقابل، تراجعت حصة المساحات البعلية من إجمالي المساحات المزروعة من 60.3% عام 2018 إلى 57.8% عام 2024، وصولا إلى 43.1% عام 2025.

وبحسب وزارة الزراعة، يعتمد الإنتاج الزراعي في المملكة بدرجة كبيرة على الزراعة المروية، التي تشمل بصورة رئيسية محاصيل الخضراوات وأشجار الفاكهة، وقد شهدت مساحات هذه المحاصيل والأشجار نموا خلال السنوات الماضية، في حين تتأثر المساحات البعلية بدرجة أكبر بالتقلبات المناخية والموسمية.

- الأشجار المثمرة تستحوذ على نصف المساحات المزروعة

وأظهرت البيانات أن المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة واصلت ارتفاعها للعام السابع على التوالي، لتبلغ نحو 855.4 ألف دونم عام 2025، مقابل 847.7 ألف دونم عام 2024، مسجلة أعلى مستوياتها خلال السنوات الثماني.

وارتفعت المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة بنسبة 0.9% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 8.6% مقارنة بعام 2018، الذي بلغت فيه نحو 787.6 ألف دونم.

واستحوذت الأشجار المثمرة على 50.5% من إجمالي المساحات المزروعة في المملكة عام 2025، مقابل 39.2% عام 2024، و37.1% عام 2018.

- مساحات الخضراوات تتجاوز مساحات المحاصيل الحقلية

وسجلت المساحات المزروعة بالخضراوات أعلى مستوياتها خلال السنوات الثماني، بعدما ارتفعت بنسبة 13.9% خلال عام 2025، لتبلغ نحو 422.1 ألف دونم، مقابل 370.6 ألف دونم عام 2024.

وارتفعت المساحات المزروعة بالخضراوات بنسبة 12.6% مقارنة بعام 2018، وبنسبة 26.3% مقارنة بعام 2019، الذي سجلت فيه أدنى مستوى لها عند نحو 334.1 ألف دونم.

وتجاوزت المساحات المزروعة بالخضراوات نظيرتها المزروعة بالمحاصيل الحقلية للمرة الأولى خلال فترة المقارنة، بفارق بلغ نحو 7.3 آلاف دونم.

وبذلك، باتت الأشجار المثمرة والخضراوات تستحوذ مجتمعة على 75.5% من إجمالي المساحات المزروعة في الأردن عام 2025، مقابل 54.7% عام 2018، فيما تقلصت حصة المحاصيل الحقلية من نحو 45% إلى أقل من 25% خلال الفترة ذاتها.

- القطاع الزراعي ينمو بنسبة 7.4% رغم تراجع المساحات المزروعة

وأكدت وزارة الزراعة أن انخفاض المساحات البعلية خلال بعض المواسم لا يعني بالضرورة تراجع أداء القطاع الزراعي أو انخفاض قيمته الاقتصادية.

وأشارت إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة التي أظهرت ارتفاع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي من نحو 2.10 مليار دينار عام 2024 إلى 2.26 مليار دينار عام 2025، بزيادة بلغت نحو 160 مليون دينار، وبنسبة 7.6% تقريبا.

كما ارتفع معدل نمو القطاع الزراعي من 6.65% عام 2024 إلى 7.4% عام 2025، فيما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 5.15% إلى 5.39% خلال الفترة ذاتها.

وشددت الوزارة على أهمية قراءة مؤشرات المساحات الزراعية في سياقها المناخي والإنتاجي والاقتصادي، وعدم اعتبار التراجع المسجل في المساحات البعلية خلال موسم معين مؤشرا على تراجع هيكلي في النشاط الزراعي، مشيرة إلى أن نتائج الموسم الزراعي لعام 2026 تبرهن على قدرة الزراعات البعلية على التعافي والتوسع عند تحسن الظروف المطرية.