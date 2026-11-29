خبرني - لم يعد خفض ضغط الدم إلى أقل من 140 ملم زئبقي هدفًا علاجيًا كافيًا لمعظم المصابين بارتفاع ضغط الدم؛ إذ توصي الجمعية الأوروبية لأمراض القلب باستهداف مستويات أقل، للحد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب موقع "فوتورا ساينس"، فإن التوصيات التي أصدرتها الجمعية عام 2024 تدعو إلى خفض ضغط الدم الانقباضي لدى معظم المرضى الذين يتلقون العلاج إلى ما بين 120 و129 ملم زئبقي، شريطة قدرتهم على تحمل هذه المستويات دون آثار جانبية.

ولا تعني هذه التوصيات تغيير معايير تشخيص ارتفاع ضغط الدم، إذ لا تزال قراءة 140/90 ملم زئبقي أو أكثر في عيادة الطبيب تمثل عتبة تشخيصية للمرض، وإنما تتعلق بالمستويات المستهدفة عند تلقي العلاج.

لماذا تغيرت التوصيات؟

واستندت الجمعية الأوروبية لأمراض القلب إلى نتائج تجربتين سريريتين، هما "SPRINT" و"STEP"، أظهرتا أن التحكم الأكثر صرامة في ضغط الدم يسهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والحد من الوفيات المرتبطة بها.

ومع ذلك، لا تنطبق الأهداف العلاجية ذاتها على جميع المرضى، إذ ينبغي مراعاة العمر والحالة الصحية ومدى تحمل العلاج.

ويحتاج الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عامًا فأكثر، والمصابون بانخفاض ضغط الدم عند الوقوف، إلى تحديد أهداف علاجية تتناسب مع حالتهم الصحية، نظرًا إلى أن الانخفاض المفرط في الضغط قد يزيد احتمالات الإصابة بالدوخة والسقوط.

أهمية القياس الصحيح

وتشدد التوصيات على أهمية قياس ضغط الدم في ظروف مناسبة، إذ أظهرت دراسات أن وضعية الذراع الخاطئة أثناء القياس، مثل تركها متدلية بجانب الجسم أو وضعها على الركبة، قد تؤدي إلى تسجيل قراءات أعلى من المستويات الفعلية.

وينبغي للمرضى عدم تعديل جرعات الأدوية من تلقاء أنفسهم استنادًا إلى هذه التوصيات، وإنما مراجعة الطبيب لتحديد الهدف العلاجي المناسب، بما يحقق الحماية من المضاعفات القلبية والوعائية دون التعرض لمخاطر انخفاض ضغط الدم المفرط.