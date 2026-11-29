خبرني - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن المباحثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ومنافسه غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، انتهت دون تحقيق تقدم كبير، في ظل استمرار خلافات جوهرية بين الجانبين بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الاجتماع السياسي بين نتنياهو وآيزنكوت استمر ساعة و20 دقيقة، وانتهى بوجود فجوات كبيرة جدا بين الطرفين.

وفي بيان مشترك، قال حزبا "الليكود" و"يشار" إن المباحثات اتسمت بالجدية والعملية، وإن الجانبين سعيا إلى ردم الهوة وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات الجوهرية القائمة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن كتلة آيزنكوت تتجه نحو خيار تشكيل حكومة أقلية، مشيرة إلى عدم تحديد موعد لاجتماع تفاوضي جديد مع حزب الليكود، وعدم إحراز تقدم كبير في أي من القضايا المطروحة.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن آيزنكوت قرر عدم عقد اجتماع آخر مع نتنياهو، مؤكدا التزامه تجاه معسكر التغيير، فيما أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بات بعيدا عن المنال، وأن آيزنكوت مصر على ضم جميع شركائه في الائتلاف.

وفي سياق متصل، قال يائير غولان إن الوقت حان لتشكيل حكومة تغيير حقيقية، دون مسؤولين عن إخفاق 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان فريقا التفاوض من حزبي "الليكود" و"يشار" قد ألغيا اجتماعا كان مقررا عقده في وقت لاحق، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.