خبرني - يُعد البيض من المصادر الغذائية الغنية بالبروتين والكولين و"فيتامين د"، إلى جانب عناصر أخرى تدعم صحة العضلات والدماغ، ما يجعله خياراً مناسباً ضمن النظام الغذائي المتوازن. لكن ما المعدل المناسب لتناوله يومياً للحصول على فوائده دون التأثير في صحة القلب؟

وبحسب موقع "فيري ويل هيلث"، تشير توصيات غذائية إلى أن تناول بيضة واحدة يومياً يُعد مناسباً لمعظم البالغين، ويمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، رغم احتوائها على الكوليسترول.

وأوضحت أخصائية التغذية أن المخاوف السابقة بشأن ارتباط تناول البيض بارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب لم تؤكدها الأبحاث الحديثة بشكل قاطع، إلا أن الاعتدال يظل مهماً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يتناولون أطعمة أخرى غنية بالكوليسترول.

وتحتوي البيضة الكبيرة على نحو 186 ملليغراماً من الكوليسترول، إلى جانب 6.5 غرام من البروتين، و150 ملليغراماً من الكولين، فضلاً عن فيتامينات ومعادن مهمة للجسم.

فوائد تناول البيض

لا تقتصر فوائد البيض على توفير البروتين، إذ تشير دراسات إلى ارتباط تناوله باعتدال بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ودعم بناء العضلات بفضل احتوائه على الأحماض الأمينية، ومنها الليوسين.

كما قد يسهم في دعم وظائف الدماغ والذاكرة، بفضل احتوائه على الكولين ومضادات الأكسدة، فضلاً عن تعزيز الشعور بالشبع، ما قد يساعد على تقليل تناول السعرات الحرارية في الوجبات اللاحقة.

ويمكن إدراج البيض في النظام الغذائي بطرق متنوعة، مثل تناوله مسلوقاً أو مخفوقاً مع الخضروات، أو إضافته إلى السلطات والشوفان والأرز، مع مراعاة طريقة الطهي وتجنب الإفراط في الدهون والملح.