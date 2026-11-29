خبرني - نشر البنتاغون 43 ملفا جديدا عن ظواهر جوية غير مفسرة، بينها 3 تسجيلات عسكرية من الشرق الأوسط، ليرتفع إجمالي المنشور إلى أكثر من 520 ملفا.

وفي إطار الدفعة الثامنة من الوثائق والتسجيلات المصورة التي رفعت عنها السرية حول الظواهر الشاذة غير محددة الهوية (الأجسام الطائرة المجهولة)، وتضم 43 ملفا (40 وثيقة و3 مقاطع فيديو عسكرية) عبر المنصة الرسمية WAR.GOV/UFO ضمن مبادرة (PURSUE) التي رفع فيها إجمالي السجلات المنشورة منذ مايو 2026 إلى أكثر من 520 ملفاً. تتضمن الدفعة ثلاثة تسجيلات عسكرية من الشرق الأوسط بالأشعة تحت الحمراء والرؤية الليلية أحالتها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إلى مكتب حل الظواهر الشاذة في جميع المجالات (AARO).

ويرصد تسجيل عام 2020 (20 ثانية) جسماً صغيراً يمر بالقرب من حاملة طائرات فوق مستوى سطح البحر قبل أن يندفع عمودياً إلى الأعلى بسرعة مفاجئة، فيما يُظهر تسجيل عام 2023 (13 ثانية) جسماً غامضاً ينفذ مناورات وانعطافات حادة ومفاجئة في الأجواء.

أما تسجيل عام 2026 (54 ثانية)، وهو الأحدث والأطول في الدفعة، فيتتبع عدة أجسام صغيرة تتحرك في تشكيل واحد من اليمين إلى اليسار فوق البحر، مع فقدان أجهزة الرصد تتبع اثنين منها بشكل متقطع. وتضم الدفعة وثيقة تحلل 8 إشارات رادارية غير مفسرة رُصدت فوق غرب الولايات المتحدة على ارتفاع يتراوح بين 55 ألفاً و70 ألف قدم، قطعت مسافة 38.5 ميلاً في 84 ثانية، وقدّر المحللون سرعتها بنحو 1,650 ميلاً في الساعة (نحو 2.5 ماخ) دون التوصل لتفسير حاسم.

كما تتضمن تقريراً من 538 صفحة أعدته شركة «بيغلو أيروسبيس» ضمن برنامج للبنتاغون بميزانية 22 مليون دولار، تضمن تصميماً لمستودع خرساني فائق التحصين تحت الأرض في شمال لاس فيغاس لحفظ معدات مستعادة وعينات بيولوجية غريبة دون تأكيد بنائه فعلياً، بالإضافة إلى سجلات بعثة عسكرية إلى مزرعة سكين ووكر بولاية يوتا رصدت أضواء معلقة وتغيرات حرارية مفاجئة.

وتشمل الوثائق مذكرة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تعود إلى أغسطس 1952 وثّقت نحو 1,500 بلاغ عن "أطباق طائرة" منذ عام 1947 اعتُبر 20% منها غير مفسر، إلى جانب وثيقتين حول مشاهدات سابقة في أجواء إيران، وتقرير من عام 1954 حول مشاهدة طياري اختبارات شركة "لوكهيد" جسماً بلهب أزرق في كاليفورنيا عام 1953.

ورغم احتواء الملفات على مشاهدات وبيانات رادارية لا تزال "دون تفسير نهائي"، يؤكد البنتاغون أن هذه الوثائق لا تقدم دليلاً على وجود كائنات فضائية، وأن نشر الملفات سيتواصل على دفعات متتالية.