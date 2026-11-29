خبرني - كشف خبير هندسة طرق ونقل عن تفسير محتمل لانقلاب سيارة نقل الوقود في حادث دائري الوراق بمصر.

وأوضح أن ارتجاج البنزين داخل الصهريج، نتيجة تعرض السيارة لصدمة جانبية، قد يؤدي إلى اختلال توازنها وتحرك مركز ثقلها، مشيرا إلى أن السرعة لم تكن العامل الوحيد المحتمل في وقوع الحادث.

وأكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أن سيارة نقل الوقود تعرضت على الأرجح لصدمة بسيطة من سيارة صغيرة، أدت إلى حدوث ارتجاج للسائل داخل الصهريج، ما تسبب في اختلال توازن السيارة وانقلابها.

وأضاف مهدي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتجاج البنزين داخل الصهريج، بالتزامن مع تعرض السيارة لقوة جانبية، قد يؤدي إلى تحرك مركز الثقل واختلال التوازن، وهو ما قد يفسر انقلاب السيارة بالشكل الذي ظهر في الحادث، مشيرا إلى أن وجود وسائل حماية خارجية قد يسهم في تقليل حجم الأضرار.

وأوضح أن هناك عاملا آخر يتعلق بنوعية الإطارات وقطع الغيار المستخدمة في السيارات، لافتا إلى أن بعض الإطارات قد تبدو سليمة من الخارج، رغم وجود عيوب داخلية لا تظهر إلا عند التعرض لظروف طارئة.

وشدد أستاذ هندسة الطرق والنقل على أهمية الرقابة على الواردات لمنع دخول الإطارات غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، مؤكدا ضرورة ضمان مطابقة المنتجات المتداولة في الأسواق لمعايير الجودة والسلامة.

وأشار مهدي إلى أن السرعة لم تكن العامل الوحيد في الحادث، موضحا أن خطورة الطرق ترتبط أيضا بالمناورات المفاجئة وتجاوز السيارات بطريقة خطرة أثناء السير.

وحذر من خطورة هذه السلوكيات، إلى جانب مخالفات قائدي الدراجات النارية وغيرها من المركبات، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات المرور للحد من وقوع الحوادث.