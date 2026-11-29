خبرني - كشف المجلس الأعلى للآثار نجاح مصر في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، من مختلف دول العالم.

وأكد استمرار جهود ملاحقة الآثار المهربة ووقف تداولها في المزادات الدولية، بالتوازي مع تنفيذ مشروع موسع لتسجيل وتوثيق وتأمين المقتنيات الأثرية داخل مصر.

وكشف الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن نجاح الدولة المصرية في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من مختلف دول العالم، خرجت من مصر بطرق غير شرعية، مؤكدا استمرار جهود استعادة الآثار المهربة، وأن مصر لن تفرط في أي قطعة خرجت من أراضيها بصورة غير قانونية.

وقال الليثي، خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، إن جهود الاسترداد أسفرت عن إعادة مئات القطع الأثرية من الولايات المتحدة وحدها، بفضل التعاون مع وزارة العدل الأمريكية واتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين البلدين.

وأضاف أن مصر تحركت لوقف بيع آثارها في كبرى صالات المزادات العالمية بنيويورك ولندن وباريس، ونجحت في استعادة مقتنيات نادرة، من بينها لوحات حجرية من معبد الكرنك، وتماثيل من سقارة، وتوابيت وبرديات وعملات أثرية.

وأشار إلى مبادرات طوعية شهدها نوفمبر الجاري، تمثلت في تسليم بعض العاملين في تجارة المقتنيات الفنية بلندن قطعا أثرية إلى السفارة المصرية، إلى جانب تسليم أسرة تابوتا أثريا، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية إعادة الآثار إلى موطنها الأصلي.

وأوضح أن الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالمجلس الأعلى للآثار تتابع صالات المزادات العالمية ومواقع البيع الإلكتروني على مدار الساعة، لرصد القطع المصرية وإثبات ملكيتها والعمل على استعادتها.

وفيما يتعلق بتأمين الآثار داخل مصر، كشف الليثي عن إطلاق مشروع لتسجيل وتوثيق وتأمين المقتنيات الأثرية، تضمن إعادة هيكلة المخازن وتقليص عددها من 188 مخزنا إلى 93 مخزنا، من خلال دمج المقتنيات في مخازن إقليمية مؤمنة ومجهزة وفقا لأحدث المعايير.

وأضاف أنه جرى تشكيل 80 لجنة متخصصة للجرد والفحص، تضم أثريين وأمناء مخازن ومرممين، لتوثيق القطع بالصور والأوصاف العلمية والقياسات الدقيقة، وإعداد سجلات رسمية شاملة للمقتنيات.

وفي إطار التحول الرقمي، أشار إلى ربط 34 مخزنا متحفيا إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية موحدة، تتيح تحديد موقع كل قطعة أثرية ومتابعة بياناتها، بما يعزز إجراءات الحماية ويحد من احتمالات السرقة أو التزييف أو التداول غير المشروع.