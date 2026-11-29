قبل أن تستيقظ المدن على ضجيج يومها، وقبل أن تفتح الأسواق والمدارس أبوابها، تشق مجموعات من الأطفال والفتيان طريقها إلى المساجد لأداء صلاة الفجر جماعة. مشهدٌ بدا في البداية محلياً ومحدوداً في قرى جزائرية، لكنه سرعان ما تجاوز الحدود، ليتحول خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى مبادرات تحمل أسماء مختلفة في الأردن والكويت والمغرب ومصر، وتلقى أصداء في بلدان عربية وإسلامية أخرى.

تحت عنوان «رجال الفجر»، انطلقت إحدى أبرز التجارب من الجزائر، حيث شجع معلمون ومشرفون على تحفيظ القرآن الكريم الأطفال على الانتظام في صلاة الفجر. وتقول تقارير صحفية إن تجربة المعلم عمر عيساوي في المدرسة القرآنية التابعة لمسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج تعود إلى نحو أربعة أعوام، قبل أن تتسع دائرة انتشارها مع تداول مقاطع الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي. ولم تقتصر التجربة على الصلاة، بل تضمنت وجبات إفطار وتكريماً وأنشطة رياضية وترفيهية.

وفي الأردن، ظهرت المبادرة تحت اسم «نشامى الفجر»، وامتدت الدعوات إلى الفتيات باسم «نشميات الفجر». وشهد مسجد الشيخ نوح القضاة في جامعة اليرموك بمدينة إربد، فجر الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حضوراً لافتاً للأطفال والفتيان وأسرهم، في فعالية هدفت إلى تحويل المشاركة من مناسبة جماعية إلى عادة يومية. وتخللت النشاط جوائز تشجيعية، فيما دعت الحملة الأسر إلى مرافقة أبنائها وتعزيز صلتهم بالمسجد.

أما في الكويت، فقد سجلت المبادرة حضوراً جماهيرياً لافتاً؛ إذ أفادت صحيفة «كويت تايمز» بأن أكثر من 500 مصلٍّ، بينهم آباء وأطفال، تجمعوا في مسجد موزة محمد سالم بمنطقة بيان لأداء صلاة الفجر يوم الجمعة، ضمن مبادرة «رجال الفجر» التي أطلقها الناشط الاجتماعي يوسف العمران. وتهدف المبادرة، وفق القائمين عليها، إلى جعل صلاة الجماعة جزءاً من الحياة اليومية للأطفال، وتعزيز حضور الأسرة في بناء عاداتهم الروحية.

وتشير التغطيات إلى انتقال الفكرة إلى المغرب تحت اسم «فرسان الفجر»، وإلى مصر تحت عنوان «رجالة الفجر»، فضلاً عن رصد أصدائها في قطر وسوريا والسودان وليبيا واليمن ولبنان وقطاع غزة، وكذلك في بعض المجتمعات المسلمة خارج المنطقة العربية. لكن اتساع التداول لا يعني وجود إحصاء موحد لأعداد المشاركين أو قياس دقيق لمدى الاستمرار؛ فالمتاح حتى الآن مشاهد وتقارير محلية عن فعاليات محددة، لا قاعدة بيانات إقليمية تقيس حجم المشاركة أو انتظامها.

ما وراء الصلاة.. تربية على المسؤولية

تتجاوز دلالة هذه المبادرات أداء فريضة في وقت مبكر؛ فهي تقدم المسجد بوصفه فضاءً اجتماعياً وتربوياً، لا مكاناً للعبادة فحسب. فالطفل الذي يستيقظ في موعد محدد، ويستعد مع أسرته، ويلتقي أقرانه في المسجد، يتدرب على تنظيم الوقت والالتزام وتحمل المسؤولية والانتماء إلى جماعة. كما أن وجود الوالدين والمعلمين إلى جانبه يمنح التجربة بعداً عائلياً وتشاركياً، ويعيد فتح مساحة للتواصل بين الأجيال في وقت تتنافس فيه الشاشات والمنصات الرقمية على انتباه الأطفال والشباب.

وتبدو منصات التواصل، على نحو مفارق، جزءاً من المفارقة: فهي التي ساعدت على نشر مشاهد المبادرة بسرعة، وتحويل تجربة محلية إلى نموذج تتناقله مدن وبلدان؛ لكنها في الوقت نفسه تطرح أسئلة حول تصوير الأطفال ونشر وجوههم، وطبيعة المكافآت، وحدود تحويل العبادة إلى منافسة علنية أو سباق على الأعداد. فالقيمة التربوية لا تقاس بامتلاء المسجد في يوم واحد، بل بقدرة المبادرة على بناء علاقة طوعية ومستدامة بالصلاة، بعيداً عن الضغط أو الإحراج.

ومن هنا، لا يمكن تجاهل النقاش الذي رافق المبادرة في الجزائر وغيرها. فقد أثارت مسألة اصطحاب القاصرين إلى المساجد أسئلة تتعلق بسلامتهم أثناء الطريق، وهوية المشرفين، وموافقة أولياء الأمور، وخصوصية الأطفال، فضلاً عن أثر الاستيقاظ المبكر في النوم والتحصيل الدراسي. وهذه أسئلة لا تنقض الفكرة في ذاتها، لكنها تفرض شروطاً واضحة لنجاحها: مرافقة أسرية مسؤولة، وإشراف معروف، وبيئة آمنة، ومراعاة أعمار الأطفال واحتياجاتهم إلى النوم، وعدم نشر صورهم دون موافقة صريحة من ذويهم.

الفجر وطوفان الأقصى.. سياق وجداني لا علاقة سببية

وتكتسب عودة مشاهد صلاة الفجر إلى واجهة الاهتمام العربي معنى إضافياً في سياق السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما أعقبها من حرب مدمرة على قطاع غزة، واتساع حضور فلسطين في الوعي العام العربي والإسلامي. فقد أعادت الحرب إلى المجال العام أسئلة الهوية والتضامن والواجب الأخلاقي، وظهرت في محطات سابقة حملات لإحياء صلاة الفجر في المساجد تضامناً مع القدس والأقصى، من بينها حملات «الفجر العظيم» التي دعت إلى الصلاة في مساجد مركزية دعماً للمرابطين في المسجد الأقصى.

غير أن الربط بين مبادرات الفجر الحالية وطوفان الأقصى ينبغي أن يبقى في حدوده الثقافية والوجدانية، لا أن يتحول إلى ادعاء بأن المعركة أطلقت هذه المبادرات أو أنها مرتبطة تنظيمياً بها. فالتجربة الجزائرية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن صاحبها، بدأت قبل نحو أربعة أعوام، أي قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما يعود حضور حملات صلاة الفجر المرتبطة بالتضامن مع الأقصى إلى سنوات أسبق. الأدق أن يقال إن الحرب وما أحدثته من انشغال واسع بفلسطين أعادت إبراز مكانة المسجد والرموز الدينية في المجال العام، بالتوازي مع مبادرات تربوية لها جذورها ومساراتها الخاصة.

ومن هذه الزاوية، يمكن قراءة المبادرات بوصفها تعبيراً عن رغبة لدى قطاعات من الأسر والمجتمعات في ترسيخ قيم يرونها ضرورية في تنشئة الجيل الجديد: الانضباط، والتكافل، والرحمة، والوعي بقضايا المجتمع، والقدرة على تحويل الإيمان إلى سلوك يومي. لكن تحويل هذا المعنى إلى أثر اجتماعي يتطلب ألا تتوقف المبادرة عند صورة متداولة أو فعالية احتفالية، وألا تختزل الأخلاق في الحضور المبكر وحده؛ فالقيم تظهر أيضاً في احترام الآخر، ورفض التنمر، ومساعدة المحتاج، والصدق، وتحمل المسؤولية.

من مشهد عابر إلى ممارسة مستدامة

نجاح مبادرات «رجال الفجر» و«نشامى الفجر» و«فرسان الفجر» لن يقاس بعدد الصور أو حجم التفاعل الرقمي، بل بقدرتها على الاستمرار، وبمدى تحول المشاركة إلى خيار نابع من اقتناع الأطفال لا من ضغط المحيط. كما أن مسؤولية المؤسسات الدينية والتربوية والأسرية تتمثل في توفير بيئة آمنة وجاذبة، وتقديم خطاب يقرّب الأطفال من الصلاة بالمحبة والقدوة، لا بالخوف أو العقاب.

في المحصلة، لا تقول هذه المبادرات إن جيلاً كاملاً عاد إلى المساجد، ولا تقدم الأرقام المتاحة دليلاً على تحول شامل في سلوك الأطفال والشباب. لكنها تكشف عن مبادرات مجتمعية لافتة استطاعت أن تنتقل من قرى جزائرية إلى مساجد في الأردن والكويت وبلدان أخرى، وأن تفتح نقاشاً يتجاوز الصلاة إلى التربية والهوية ودور الأسرة والمسجد. وبين رمزية الفجر وأسئلة الواقع، يبقى التحدي الحقيقي أن يتحول الضوء الذي يسبق شروق الشمس إلى أثرٍ يومي في سلوك الناشئة، لا إلى موجة عابرة على شاشات الهواتف.