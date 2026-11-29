خبرني - في إطار شراكة استراتيجية تجمع البنك الأردني الكويتي ومؤسسة نهر الأردن، وقّع البنك والمؤسسة اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم جهود مؤسسة نهر الأردن الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم وترسيخ ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك ضمن برامج المؤسسة لتمكين المجتمعات وحماية الطفل، بما يسهم في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق الأثر التنموي، وذلك انسجاماً مع التوجهات الوطنية في مجالات التنمية المستدامة وتمكين الشباب. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي والمديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن السيدة إنعام البريشي بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الأردني الكويتي بدعم المبادرات المتخصصة في مجال "الاقتصاد الأخضر" في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل في منطقة جبل النصر، عبر تدريب وبناء قدرات الشباب في المجالات التنموية، وتشجيعهم على تطوير مبادرات وأفكار ريادية تستجيب للتحديات الاجتماعية والبيئية في مجتمعاتهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية وحلول ملموسة على أرض الواقع، بما يضمن شمولية الأثر والوصول إلى عدد أكبر من المستفيدين وتعزيز روح الانتماء والأمن المجتمعي المستدام.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي: نحرص في البنك الأردني الكويتي على أن تكون مساهماتنا في مجال المسؤولية المجتمعية مرتبطة بأولويات التنمية الوطنية واحتياجات المجتمعات المحلية، وأن تتجاوز الدعم التقليدي نحو إحداث أثر تنموي مستدام. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع مؤسسة نهر الأردن تأكيداً على أهمية الاستثمار في القيادات الشابة وتعزيز دورهم في تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر، من خلال توفير الفرص التي تساعدهم على الابتكار وتطوير مبادرات قابلة للتطبيق، تُسهم في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، ونؤمن بأن تمكين الشباب اليوم هو استثمار حقيقي في مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً"

وبدورها، صرحت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن السيدة إنعام البريشي: "أن التنمية الحقيقية تبدأ حين يُمنح الشباب التدريب والمساحة والثقة ليقودوا التغيير في مجتمعاتهم. وبشراكتنا مع البنك الأردني الكويتي، نبني للشباب القدرات والمهارات التي تحوّل أفكارهم في الاقتصاد الأخضر إلى مبادرات قائمة ومستدامة، ونرسّخ ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صلب عملنا المجتمعي. نشكر البنك على شراكته، فنحن معه نستثمر في الإنسان أولاً، لأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الذي تقوم عليه كل تنمية مستدامة".

ويمثل دعم البنك الأردني الكويتي لجهود مؤسسة نهر الأردن المستمرة في تمكين الشباب خطوة نوعية في إطار جهوده المستمرة لتعزيز دوره كشريك فاعل في التنمية المستدامة، وترسيخ مفهوم الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يسهم في توسيع نطاق البرامج التنموية وتعظيم أثرها على المجتمعات المحلية.