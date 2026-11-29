خبرني - حذر رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم من تصاعد نشاط جهاز الموساد الإسرائيلي في الدول المجاورة لبلاده بواقع ثلاثة إلى أربعة أضعاف خلال السنوات الأخيرة، داعياً إلى يقظة أمنية عالية.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن إبراهيم قوله إن هناك زيادة في أنشطة الموساد الإسرائيلي في الدول المجاورة، وكشف عن امتلاك كيانات مرتبطة بإسرائيل لأراض في بوكيت وبانكوك وجنوب تايلاند.

وقال إبراهيم: "تزايدت أنشطتهم بصورة كبيرة خلال الثلاثة إلى أربعة أعوام الماضية، مما يتطلب اهتماماً شديداً بالأمن القومي".

وأضاف: "لقد طلبت من مجلس الأمن القومي إبلاغ المواطنين بأن أنشطة الموساد الإسرائيلي في الدول المجاورة قوية".

وأوضح: "خلال الثلاثة إلى أربعة أعوام الماضية، تزايدت قوة هذه الأنشطة بواقع ثلاثة إلى أربعة أضعاف. هذا يعني أننا يجب أن نتوخى الحذر".

وشدد رئيس الوزراء الماليزي على أهمية الحفاظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع الدول المجاورة لحماية مصالح ماليزيا وأمنها.