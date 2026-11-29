خبرني - أكد مدير الأمن العام، اللواء أيمن العوايشة، أن ما حققته المديرية من تطور وتحديث في مختلف مجالات العمل الأمني والشُرطي والإنساني، هو ثمرة مسيرة مؤسسية متواصلة، أسهمت في ترسيخها منتسبو أوفياء حملوا الأمانة والمسؤولية، وعملوا بإخلاص وتفانٍ لخدمة الوطن وصون أمنه واستقراره، في ظل الدعم الهاشمي الموصول الذي يحظى به الجهاز من لدن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال تكريم مدير الأمن العام اليوم الأحد، للفريق المتقاعد الدكتور عبيدالله المعايطة، تقديراً لما قدمه من جهود مخلصة خلال سنوات خدمته في جهاز الأمن العام، مشيراً أن هذا التكريم يأتي تجسيداً لنهج المديرية في الوفاء لرجالاتها المخلصين، ومؤكداً أن ما يتركه المخلصون من أثر وإنجاز يبقى حاضراً في ذاكرة المؤسسة، ورافداً لمسيرتها المتواصلة نحو المزيد من التميز والتحديث.

من جانبه، أعرب الفريق المتقاعد الدكتور عبيدالله المعايطة عن بالغ شكره وتقديره لمدير الأمن العام على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً اعتزازه وفخره بالسنوات التي أمضاها في جهاز الأمن العام، ومضيفاً أن العمل في هذا الجهاز كان وسيبقى موضع اعتزاز وفخر، لما يحمله من رسالة وطنية سامية ومسؤولية في حماية الأرواح والممتلكات وصون أمن المجتمع.