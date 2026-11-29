ارتفعت الصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 7.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 6.93 مليار دينار، مقارنة مع 6.42 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قيمتها 510 ملايين دينار، وفق رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير.

وقال الجغبير، في بيان الأحد، إن الأداء الإيجابي للصادرات الصناعية يعكس متانة القاعدة الإنتاجية للصناعة الوطنية وتطور قدراتها التنافسية، ونجاحها في تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، رغم التحديات والمتغيرات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل التوريد.

وأضاف أن الصادرات الصناعية شكلت نحو 94% من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الفترة المذكورة، وغطت ما نسبته 45% من مستوردات المملكة، ما يعكس الدور المحوري للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أدائه التجاري وتوفير العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية سجلت نموا تراكميا يقارب 18% خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ ارتفعت من 5.87 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 6.93 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، بزيادة تجاوزت مليار دينار.

نمو في 8 قطاعات صناعية

وأوضح الجغبير أن النمو التصديري خلال العام الحالي اتسم باتساع قاعدته على المستويين السلعي والجغرافي، إذ شمل 8 قطاعات صناعية من أصل 10، إلى جانب تحقيق زيادات في عدد من الأسواق التقليدية وغير التقليدية.

وعلى مستوى الأسواق، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية الوجهات التصديرية للصناعة الأردنية بصادرات بلغت 1.44 مليار دينار، تلتها الهند بقيمة 855 مليون دينار، ثم العراق بـ843 مليون دينار، والسعودية بـ839 مليون دينار.

وسجلت الصادرات الصناعية إلى العراق أعلى زيادة من حيث القيمة بين الأسواق المذكورة، إذ ارتفعت بنسبة 24% لتبلغ نحو 843 مليون دينار، بزيادة قدرها 164 مليون دينار.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 89% لتصل إلى 321 مليون دينار، بزيادة 151 مليون دينار، فيما سجلت الصادرات إلى سويسرا نموا بنسبة 184% لتبلغ 173 مليون دينار، بزيادة 112 مليون دينار.

وبحسب الجغبير، ارتفعت الصادرات الصناعية إلى الإمارات بنسبة 28% لتصل إلى 281 مليون دينار، بزيادة 61 مليون دينار، وإلى سوريا بنسبة 25% لتبلغ نحو 218 مليون دينار، بزيادة 44 مليون دينار، فيما نمت الصادرات إلى فلسطين بنسبة 25% لتصل إلى 160 مليون دينار.

وفي الأسواق الآسيوية والأوروبية، ارتفعت الصادرات إلى إندونيسيا بنسبة 63% لتبلغ 115 مليون دينار، وإلى هولندا بنسبة 57% لتصل إلى 116 مليون دينار، محققة زيادة قيمتها 42 مليون دينار.

وأكد الجغبير أن تنوع الأسواق التصديرية يعزز قدرة الصناعة الأردنية على الوصول إلى أسواق تتسم بارتفاع مستويات المنافسة، ويحد من مخاطر التركز الجغرافي للصادرات، بما يدعم قدرتها على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.

الصناعات الكيماوية والغذائية في مقدمة القطاعات

وعلى المستوى القطاعي، تصدر قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل القطاعات الصناعية من حيث قيمة الصادرات والزيادة المتحققة، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 13.6% لتبلغ نحو 2.11 مليار دينار، بزيادة قدرها 253 مليون دينار، شكلت ما يقارب نصف الزيادة الإجمالية في الصادرات الصناعية.

كما ارتفعت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية بنسبة 17.6% لتصل إلى 812 مليون دينار، بزيادة 121 مليون دينار، فيما نمت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 4.2% لتبلغ 1.37 مليار دينار، بزيادة 55 مليون دينار.

وسجل قطاع الصناعات الإنشائية أعلى معدل نمو بين القطاعات الصناعية، بنسبة 78.8%، لترتفع صادراته إلى نحو 108 ملايين دينار، بزيادة 47 مليون دينار، تلاه قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية الذي ارتفعت صادراته بنسبة 20.6% لتصل إلى 168 مليون دينار.

كذلك نمت صادرات الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 16.8% لتبلغ نحو 31 مليون دينار، وصادرات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 7.4% لتصل إلى 114 مليون دينار، فيما ارتفعت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 3.4% لتبلغ 487 مليون دينار.

وقال الجغبير إن اتساع قاعدة النمو لتشمل غالبية القطاعات يعكس تنوع القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية وقدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، بما يدعم استدامة النمو التصديري ويحد من الاعتماد على عدد محدود من الصناعات والمنتجات.

الأسمدة والألبسة تتصدران المجموعات السلعية

وعلى مستوى المجموعات السلعية، ارتفعت صادرات الأسمدة الآزوتية والكيماوية بقيمة 93.6 مليون دينار، لتصل إلى 901 مليون دينار، وبنمو نسبته 12%، فيما زادت صادرات البوتاس الخام بنسبة 17% لتبلغ نحو 483 مليون دينار.

وسجلت صادرات المنتجات الكيماوية العضوية نموا بنسبة 164% لتصل إلى 112 مليون دينار، بزيادة قاربت 70 مليون دينار، فيما ارتفعت صادرات الألبسة وتوابعها من المصنرات بنسبة 6% لتبلغ 1.3 مليار دينار.

كما ارتفعت صادرات النحاس ومصنوعاته بنسبة 77%، والحديد والفولاذ بنسبة 80%، والألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32%، إلى جانب نمو صادرات الصابون ومحضرات الغسيل بنسبة 19%، واللدائن ومصنوعاتها بنسبة 21%.

وبين الجغبير أن هذه المؤشرات تبرز أهمية التنوع السلعي للصادرات الأردنية، والفرص المتاحة أمام الصناعة الوطنية للتوسع في تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة وتعزيز حضور الصناعات التحويلية في الأسواق العالمية.

وأكد أن الأداء الإيجابي للصادرات الصناعية يأتي في ظل التحولات المتسارعة في التجارة العالمية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد والتحالفات التجارية، مبينا أن هذه التحولات، رغم ما تفرضه من تحديات، تتيح فرصا أمام الصناعة الأردنية لتعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية.