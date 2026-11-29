خبرني - يتجه نحو 38 مليون ناخب في إسبانيا، الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، في انتخابات تشريعية يسعى من خلالها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى البقاء في السلطة، وسط تراجع حزبه في استطلاعات الرأي وتزايد احتمالات وصول تحالف من اليمين واليمين المتطرف إلى الحكم للمرة الأولى منذ انتهاء دكتاتورية الجنرال فرانشيسكو فرانكو عام 1975.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى تقدم الحزب الشعبي اليميني بزعامة ألبرتو نونييز فييخو، غير أنه قد يحتاج إلى دعم حزب "فوكس" اليميني المتطرف لتأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، في تطور من شأنه أن يعزز صعود القوى المحافظة واليمين المتطرف في أوروبا.

ويعد سانشيز أحد أبرز الأصوات اليسارية في القارة الأوروبية، إذ أعلن مرارا دعمه للقضية الفلسطينية واتخذ مواقف معارضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرا أن نتائج الانتخابات الإسبانية لن تقتصر تداعياتها على بلاده، بل ستمتد إلى أوروبا.

وقال سانشيز، بعد الإدلاء بصوته في مدريد، إن الانتخابات "أمر مهم للغاية ليس فقط لإسبانيا، ولكن أيضا لأوروبا"، التي تستعد لسلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الحاسمة خلال الأشهر المقبلة، بينها الانتخابات الرئاسية في فرنسا والانتخابات التشريعية في بولندا وإيطاليا.

ودعا الإسبانيين إلى التحرك "بشكل جماعي" وتوجيه "رسالة واضحة" في مواجهة اليمين واليمين المتطرف، اللذين يقتربان من الوصول إلى السلطة.

وفي المقابل، دعا فييخو، المنافس الرئيسي لسانشيز، الناخبين إلى "التصويت بالذاكرة بدلا من الخوف"، في إشارة إلى الفضائح التي شهدتها فترة حكم رئيس الوزراء الاشتراكي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، وسط توقعات بصدور النتائج الأولية في وقت لاحق من المساء.

فضائح وملفات تضغط على سانشيز

ويخوض سانشيز (54 عاما) الانتخابات بعد أكثر من ثماني سنوات في رئاسة الحكومة، واجه خلالها ضغوطا متزايدة على خلفية فضائح فساد طالت مقربين منه، وصولا إلى زوجته، إلى جانب أزمة السكن التي أثارت استياء شعبيا واسعا.

ودعا سانشيز إلى انتخابات مبكرة في ظل صعوبات متزايدة واجهتها حكومته في تمرير الإصلاحات داخل البرلمان المنقسم، فيما طغت أزمة السكن على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، رغم تسجيل إسبانيا معدلات نمو تتجاوز المتوسط الأوروبي.

كما تواجه الحكومة تداعيات تحقيقات قضائية تستهدف مقربين من رئيس الوزراء، فضلا عن حادثي قطارات خطيرين أثارا تساؤلات بشأن إدارة الحكومة لقطاع النقل.

وشكلت الهجرة أحد أبرز محاور الجدل الانتخابي، خصوصا بعد أزمة سبتة خلال الصيف، عندما تدفق عشرات آلاف المهاجرين إلى الجيب الإسباني قادمين من المغرب، إلى جانب وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى جزر الكناري قادمين من إفريقيا خلال الأشهر الأخيرة.

اليمين المتطرف يطمح إلى دخول الحكومة

ويأمل فييخو (65 عاما) في الوصول إلى قصر مونكلوا، مقر رئاسة الحكومة الإسبانية، بعدما تصدر حزبه انتخابات تموز 2023، من دون أن يتمكن من جمع التأييد البرلماني الكافي لتشكيل حكومة.

ونجح الاشتراكيون بزعامة سانشيز آنذاك في الاحتفاظ بالسلطة، رغم حلولهم في المرتبة الثانية، من خلال التوصل إلى اتفاق مع حزب "خونتس" القومي الكاتالوني.

لكن التقدم المتوقع لحزب "فوكس" في الانتخابات الحالية قد يمنح فييخو الأصوات التي افتقدها في الاستحقاق السابق، بما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة ائتلافية مع اليمين المتطرف.

واستفاد الحزب، بزعامة سانتياغو أباسكال، من تنامي الاستياء الاجتماعي والرفض المتزايد للهجرة، خصوصا بين فئة الشباب.

وقال فييخو خلال تجمع انتخابي أخير الجمعة في إشبيلية: "هذه المرة، نعم! سننجح! ليس في الفوز فحسب، بل في الحكم".

ويمثل احتمال وصول اليمين المتطرف إلى الحكومة تحولا سياسيا بارزا في إسبانيا، بعد أكثر من نصف قرن على وفاة فرانكو وانتهاء حكمه الدكتاتوري.

ويدعو حزب "فوكس" إلى تشديد سياسة الهجرة بصورة جذرية، وإلغاء عدد من القوانين المتعلقة بالمساواة، وإعادة تركيز السلطات في الدولة المركزية.

وجعل الحزب مكافحة الهجرة محورا رئيسيا في برنامجه الانتخابي، رابطا بينها وبين قضايا انعدام الأمن وأزمة السكن والضغط على الخدمات العامة.

في المقابل، يدافع سانشيز عن دور المهاجرين في دعم الاقتصاد الإسباني، في ظل تزايد شيخوخة السكان، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الوظائف التي استحدثت في البلاد منذ عام 2022 يشغلها عمال من جنسيات أجنبية، وفقا لأرقام حكومية.

ويختار الناخبون الإسبان 350 نائبا في الانتخابات، فيما يتطلب تشكيل حكومة الحصول على تأييد 176 نائبا على الأقل، أي الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وفي حال عجز أي حزب أو تحالف عن تأمين هذه الأغلبية، فقد تدخل البلاد في مفاوضات سياسية شاقة وطويلة قبل التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.