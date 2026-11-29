خبرني - فُتحت مراكز الاقتراع في إسبانيا، وبدأ التصويت في انتخابات عامة مبكرة.

دعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، إلى إجراء التصويت قبل موعده بثمانية أشهر، بعد أن رفض أعضاء البرلمان في إسبانيا التغييرات المقترحة على قوانين الإسكان في البلاد.

وسيواجه حزب سانشيز، حزب العمال الاشتراكي الإسباني، منافسة قوية من حزب الشعب المحافظ، الذي قد يحتاج إلى دعم حزب فوكس اليميني المتطرف لتأمين الأغلبية.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء يتخلف بفارق ضئيل عن منافسه حزب الشعب الذي يتزعمه ألبرتو نونيز فيخو، لكن سانشيز قال لأنصاره يوم الجمعة إنه "واثق من إمكانية تحقيق النصر".

سيتمكن ملايين الإسبان من الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (السابعة مساءً بتوقيت غرينتش) يوم الأحد.

من المتوقع ظهور النتائج الأولية بعد حوالي ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، قبل أن تظهر النتائج الرسمية خلال الليل وحتى يوم الاثنين.

كان نقص المساكن بأسعار مناسبة هو الموضوع الرئيسي لهذه الحملة الانتخابية، يليه ارتفاع تكلفة المعيشة والهجرة بشكل عام.

أثبت سانشيز، الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، أنه سياسي بارع، واكتسب مكانة بارزة على الساحة الدولية من خلال معارضته للعمليات الإسرائيلية في غزة وانتقاده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن إلى جانب أزمة الإسكان، ألحقت فضائح الفساد وحادثا تحطم قطارات مميتين أضراراً به.

إذا فاز حزب سانشيز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، فمن المرجح أنه سيواجه صعوبة في تشكيل ائتلاف لليسار.

إذا تمكن حزب فيخو من تشكيل حكومة، فسيكون ذلك بدعم من حزب فوكس، بقيادة سانتياغو أباسكال.

وتقاسمت الأحزاب السلطة في أربع مناطق إسبانية، لكن وجود حزب فوكس في الحكومة الوطنية قد يكون له عواقب وخيمة على إسبانيا ويعيد تشكيل ميزان القوى في أوروبا.

يدعم حزب فوكس سياسات مثل "الأولوية الوطنية، تتمثل بوضع المواطنين الإسبان في المقام الأول فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، و"إعادة المهاجرين"، وهي للأجانب الذين لا يعتبرون "مساهمين" في الاقتصاد.

وصف النقاد أيديولوجية الحزب بأنها تذكرنا بجوانب من حقبة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو، وهو ما يرفضه حزب فوكس.

انتهت الحملات الانتخابية في جميع أنحاء إسبانيا يوم الجمعة قبل يوم الصمت الانتخابي يوم السبت، الذي يمنع القيام بأي حملات انتخابية خلال ذلك اليوم.