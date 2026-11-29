خبرني - نتناول في عرض الصحف مجموعة من مقالات الرأي، من بينها كواليس التحقيق مع صدام حسين وما تكشفه عن أخطاء في فهم شخصيته، والصراع السياسي في إسرائيل واحتمالات تحالف خصوم الأمس للإطاحة بنتنياهو، وأسباب تفاقم المجاعة في جنوب السودان رغم ثرواته النفطية الهائلة.

نبدأ جولتنا بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ومقال رأي كتبه جورج بيرو، المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بعنوان "حققت مع صدام حسين، وهذا ما أخطأنا في فهمه"، وفيه يستعيد الكاتب تجربته في استجواب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مسلطاً الضوء على أخطاء ارتكبتها القيادة الأمريكية في فهم شخصيته، ويرى أن هذه الأخطاء أسهمت في سلسلة من الحسابات الخاطئة التي سبقت حرب العراق ورافقتها.

ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة استخلصت دروساً كثيرة من الحرب، وحققت لجان في إخفاقات أجهزة الاستخبارات والادعاءات غير المثبتة بشأن صلات العراق بتنظيم القاعدة، لكن مراجعة تلك الإخفاقات لم تتناول حقيقة أساسية، وهي أن واشنطن لم تفهم صدام حسين نفسه على نحو صحيح، فبحسب الكاتب، خاضت الولايات المتحدة الحرب ضد صورة مبسطة ومشوهة صنعها تصورها الخاص للرئيس العراقي، بدلاً من التعامل مع شخصيته كما هي.

ويستند الكاتب في تحليله إلى تجربته المباشرة، إذ تولى التحقيق مع صدام على مدى ستة أشهر، كما كان يترجم له خلال مواعيده الطبية اليومية، ويقول إنه "أمضى معه وقتاً أطول من أي أمريكي آخر، وتحدثا مطولاً أثناء احتساء القهوة أو خلال ممارسة الرياضة، حتى إن صدام قال له ذات مرة: (أنت تعرفني أكثر من ابني)".

ويؤكد الكاتب أن صدام الذي عرفه لم يكن مطابقاً للصورة السائدة عنه في الغرب، إذ تجاهلت التفسيرات الأمريكية تناقضاته واختزلت تعقيد شخصيته، كما أساءت قراءة نظرته إلى الأحداث المحورية، خصوصاً في الشرق الأوسط، وحتى الملفات النفسية التي أعدها موظفو وكالة الاستخبارات المركزية ومحللون آخرون، ووُضعت أمام صانعي القرار، تضمنت افتراضات خاطئة بشأن شخصيته وخلفيته الثقافية، وقد ترتب على ذلك استنتاجات غير دقيقة في قضايا مهمة، من بينها أسلحة الدمار الشامل في العراق.

كما يصف الكاتب صدام بأنه "ماكر وقومي عراقي متحمس"، لم يكن "إسلامياً"، بل كان ينظر إلى العالم من زاوية القوة والضعف، وكان يرى نفسه امتداداً لتقاليد ملوك قدماء مثل حمورابي وسرغون، ويغضب عندما يُقارن بزعماء معاصرين مثل جمال عبد الناصر، فضلاً عن جوزيف ستالين أو أدولف هتلر، وعلى رأس حكومة اتسمت بالفساد والوحشية، كان يتصرف، بحسب الكاتب، أشبه بزعيم مافيا يمتلك الدبابات والصواريخ.

ويرى الكاتب أنه لو كان توفر الفهم الأفضل لطريقة تفكير صدام لكان بالإمكان أن يتيح ذلك للجانب الأمريكي التعامل معه بصورة مختلفة، إذ كان يتلقى رسائل متناقضة عبر وسطاء، ويعتمد في أحيان كثيرة على التقارير الإخبارية لمعرفة المواقف الأمريكية، وهو ما زاد من احتمالات سوء الفهم والحسابات الخاطئة.

كما يشير الكاتب إلى أن المحللين الأمريكيين أغفلوا جوانب مهمة من خلفيته الثقافية والشخصية، من بينها إحساسه القوي بضرورة تحقيق الشرف لعائلته وقبيلته، ودافعه إلى التعليم رغم أنه ظل أميّاً حتى سن العاشرة، قبل أن يهرب للالتحاق بالمدرسة، كذلك لم يمنحوا اهتماماً كافياً لكتاباته ورواياته وقصائده، التي استخدمها لتقديم نفسه باعتباره رجلاً من عصر النهضة، وحتى قصوره الفخمة، التي عكست نزعة واضحة إلى تعظيم الذات، كانت في الوقت نفسه مشروعات عامة شديدة الوضوح.

ولا يعني ذلك، كما يوضح الكاتب، التقليل من وحشية صدام، فقد كان طاغية سجن خصومه وعذبهم وقتلهم، واستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد أعدائه وضد شعبه، وقتل مئات الآلاف، لكنه كان أيضاً مرحاً وذكياً وماكراً، وقادراً على قراءة المواقف والتأثير فيمن حوله، وهي جوانب متناقضة لم تنجح التقديرات الأمريكية في استيعابها.

ويحذر الكاتب من أن مخاطر سوء فهم الخصوم تتزايد في عالمنا المضطرب، الذي تتسع فيه تهديدات التضليل والحرب السيبرانية والتلاعب بالذكاء الاصطناعي، ومن الخطأ، في رأيه، افتراض أن الخصم سيتبنى دوافع الولايات المتحدة أو وجهة نظرها لمجرد عرضها عليه بصورة مقنعة، أو أن موافقة إيران أو روسيا أو الصين على موقف أمريكي تعني أنها أصبحت تتبنى الرؤية الأمريكية.

ويختتم الكاتب جورج بيرو، مقاله معترفاً بأن العراق والعالم أصبحا أفضل من دون صدام حسين، لكنه يشدد على أن الولايات المتحدة دفعت ثمناً هائلاً لتحقيق تغيير النظام، ويحذر من أن نسيان دروس الماضي قد يقود إلى تكرار الأخطاء والحسابات الخاطئة نفسها.

"تحالف بين خصوم متناقضين"

ننتقل إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ومقال رأي لستيف هندريكس بعنوان "في إسرائيل، قد يتحول هدف الإطاحة بنتنياهو إلى تحالف بين خصوم متناقضين"، يستهلّه الكاتب بمشهد متخيّل يجمع حاخاماً يهودياً متشدداً، وطبيب أسنان إسلامياً، ويسارياً علمانياً داخل غرفة مجلس الوزراء الإسرائيلي، في إشارة إلى التحالفات السياسية غير المألوفة التي يسعى رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، إلى تشكيلها للإطاحة برئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو.

ويشير الكاتب إلى أن تحالفات كان يصعب تصورها قبل انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول أصبحت ممكنة، بل مرجحة، بعدما تخلى قادة أحزاب عن تعهداتهم السابقة بعدم التحالف مع خصومهم السياسيين، ومع عجز أي فصيل عن تحقيق الأغلبية منفرداً، باتت أطياف متناقضة من السياسة الإسرائيلية تلتقي حول هدف مشترك هو إنهاء حكم نتنياهو.

ويستعرض الكاتب ملامح هذا الائتلاف غير المتوقع، الذي يضم حزباً قومياً علمانياً متشدداً والحزب اليساري الرئيسي، فضلاً عن حزب "يهدوت هتوراة" الديني المتشدد، الذي دعم نتنياهو لعقود، لكنه أبدى استعداده للتفاوض مع آيزنكوت، رغم خلافاتهما بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

كما يبرز الكاتب التحول في موقف أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي سبق أن تعهد بعدم المشاركة في أي حكومة تضم اليهود المتشددين، "حتى لو جاء المسيح هنا"، قبل أن يعلن هذا الشهر استعداده لإبداء المرونة والتوصل إلى تسويات، بما في ذلك بشأن التجنيد.

وفي السياق نفسه، بحسب الكاتب، أبدى منصور عباس، زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة" الإسلامي المحافظ، استعداد حزبه للانضمام إلى حكومة آيزنكوت أو التصويت لمنحها الثقة، بينما طرحت "القائمة المشتركة" العربية إمكانية تقديم دعم برلماني من خارج الحكومة.

وترى المحللة السياسية داليا شيندلين أن المصالح السياسية تدفع قادة الأحزاب إلى التخلي عن وعودهم، في ظل عدم حصول أي طرف على الأغلبية المنشودة.

ويفسر الكاتب هذه التحالفات بطبيعة النظام السياسي الإسرائيلي القائم على التمثيل النسبي، حيث يكفي حصول الحزب على 3.25 في المئة من الأصوات لدخول الكنيست، المؤلف من 120 مقعداً، فيما تتطلب الأغلبية 61 مقعداً. وقد حققت الأحزاب العربية رقماً قياسياً بحصولها مجتمعة على 19 مقعداً، الأمر الذي جعل تجاهلها مستحيلاً.

ويلفت الكاتب إلى أن خطوط الانقسام لا تتطابق دائماً مع الاعتبارات الدينية أو الأيديولوجية، فالصهيونيون المتدينون، رغم اشتراكهم في العقيدة مع اليهود المتشددين، يختلفون معهم بشدة بشأن التجنيد، كما يتبنى ناخبو ليبرمان توجهاً يمينياً علمانياً، ويرون أن المتشددين يستفيدون من أموال الدولة دون المشاركة الكافية في العمل والخدمة العسكرية، فيما تتقاطع مواقف الأحزاب العربية والمتشددين في القيم الاجتماعية المحافظة والاعتماد على ميزانيات الدولة.

ويذكّر الكاتب بأن التحالفات غير التقليدية ليست جديدة، فقد اعتمدت حكومة إسحق رابين في تسعينيات القرن الماضي على حزب "شاس" المتشدد ودعم الأحزاب العربية، كما أصبح حزب منصور عباس أول حزب عربي يشارك في حكومة إسرائيلية عام 2021، برئاسة نفتالي بينيت.

أما في المفاوضات الحالية، فقد حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لتحالف آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية، وبحلول الجمعة، بدأت تتضح ملامح حكومة محتملة تجمع قوى متناقضة، وهو ما أثار غضب معسكر نتنياهو، الذي اتهم آيزنكوت بالسعي إلى تشكيل حكومة يسارية تعتمد على "داعمي الإرهاب."

ويختتم الكاتب لستيف هندريكس مقاله مشيراً إلى أن تشكيل هذا الائتلاف، إن تحقق، لن يجعل الحكم سهلاً، في ظل الخلافات العميقة بين مكوناته، مستعيداً المشهد الافتتاحي: حاخام متشدد وطبيب أسنان إسلامي ويساري علماني يدخلون مجلس الوزراء، ثم يتوجهون إلى الجنرال السابق آيزنكوت بالسؤال: "والآن ماذا؟".

"جنوب السودان فقر ومجاعة رغم الثراء"

نختتم جولتنا بصحيفة "إندبندنت" البريطانية ومقال رأي كتبه سام كيلي بعنوان " جنوب السودان ينبغي أن يكون دولة غنية.. فلماذا يقترب الملايين من المجاعة؟"، فيه يستكشف الكاتب المفارقة بين الثروات النفطية الهائلة التي تمتلكها البلاد، والأزمة الإنسانية التي تدفع ملايين السكان إلى حافة المجاعة، بعد سنوات من الصراع الداخلي بين الحكومة والفصائل المتمردة، والتي حولت الدولة إلى كيان يعتمد بصورة شبه كاملة على المساعدات الخارجية.

ويقول الكاتب إنه بعد 15 عاماً على الاستقلال، حصل جنوب السودان على عشرات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، وكان يفترض أن يكون بلداً مزدهراً، لكنه أصبح غارقاً في الصراعات المتواصلة، التي دفعت أكثر من نصف سكانه إلى الجوع، في الوقت الذي لم يحصل فيه موظفو الحكومة على رواتبهم منذ ما يزيد على عام، إذ تشهد البلاد حربها الأهلية الثالثة، بينما تراجع القتال مؤقتاً بسبب نفاد الأموال اللازمة لدفع رواتب الجنود، الذين عاد بعضهم إلى قراهم وباعوا أسلحتهم مقابل الغذاء.

ويستند الكاتب إلى تقرير للأمم المتحدة يصف ما حدث في البلاد بأنه "استيلاء على الدولة"، إذ تحولت ثرواتها إلى مصدر للاغتناء الشخصي لمصلحة نخبة محدودة، وخلص التقرير إلى أن الحكومة وقعت تحت سيطرة ما وصفته بـ "نخبة مفترسة" أرست نهجاً منظماً لنهب ثروات البلاد وتحقيق مكاسب خاصة، بينما تخلت عن مسؤولياتها تجاه السكان.

وتحذر وكالات الإغاثة من أن 7.8 مليون شخص، بينهم مليونا طفل، من إجمالي نحو 12 مليون نسمة، يواجهون جوعاً حاداً، وسط مطالبات للجهات المانحة بتوفير مئات الملايين من الدولارات لتأمين الغذاء.

ولا تقتصر العقبات على نقص التمويل، بحسب الكاتب، بل تمتد إلى الفساد وعرقلة وصول المساعدات، ففي مدينة ملكال، يطالب الحاكم المحلي بفرض ضريبة غير قانونية لا تقل عن 10 في المئة على شحنات الغذاء المنقولة عبر النهر، وهو ما يرفضه برنامج الأغذية العالمي، فتظل السفن المحملة بالمساعدات عالقة لأسابيع، وفي مدينة باقوير، التي تمثل ملاذاً نسبياً من القتال، يتزايد عدد النازحين المسجلين، لكن لا تتوافر كميات كافية من الغذاء لإطعامهم، فيما تظل الإمدادات المنتظرة محتجزة بسبب خلافات مع السلطات المحلية.

كما يلفت الكاتب إلى أن جذور الأزمة تعود إلى عقلية ترسخت لدى قادة البلاد خلال حروب الاستقلال، تعتبر معاناة السكان ومسؤولية التعامل معها شأناً يقع على عاتق الآخرين، أي المجتمع الدولي، وقد استمرت هذه العقلية لدى النخبة الحاكمة، التي تركت توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليم للمانحين الدوليين، بينما استمرت في الاستيلاء على موارد الدولة.

ويختتم الكاتب سام كيلي مقاله بالاستشهاد بتقرير أممي خلص إلى أن هذا التخلي عن تحمل المسؤوليات ترك السكان تحت رحمة مساعدات إنسانية متقلبة وغير كافية، ويتفق مع هذا الطرح كل من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قلصتا مساعداتهما الدولية خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يزيد من صعوبة مواجهة الكارثة الإنسانية في بلد يفترض أن تكون ثرواته كافية لتأمين حياة كريمة لشعبه.