خبرني - تشرفت عندما كتبت عن وصفي التل كثيراً . ولم يبقَ شيء من مسيرة وصفي وحياته لم يُكتب ويسرد ، لكنني وددت أخذ العِبرة من بعض ما حدث خلال مسيرته المُشرِّفة ومقارنتها في زمننا الحالي . عندما أكتب عن وصفي أعتبر ان قلمي يعبر عن إنتمائه الوطني والقومي .

وصفي التل كان وطنياً وقومياً جسوراً ، مُضحياً ، ومقداماً ، متفرداً بإمتياز .

وصفي التل كان يحرث الأرض المحيطة في بيته على دابة بمحراث بلدي تقليدي ، ولم يكن يستأجر فلاحاً لحراثة الأرض او للإعتناء بها .

وصفي التل كان بيته بسيطاً ، وحياته بسيطة كأي فلاح أردني يعيش في أقصى قرى الوطن .

حدثنا العم المرحوم معالي / احمد محمود الطراونة ( ابو هشام ) الذي كان صديقاً مقرباً الى وصفي ، وقال : عندما كنا نذهب لزيارة وصفي في بيته ، يتصادف ان نراه وهو يحرث الأرض على دابة ومحراث بلدي تقليدي ، وهو يلبس الفوتيك . وكنا نجلس على بساط أرضي بسيط ، وكان عندما يوزع على الضيافة من الفواكة من البرتقال والتفاح ، كان يرميها رمياً على الأرض بإتجاه المقصود تقديم الضيافة له ، ولا وجود لصحون خاصة في الضيافة ، ولا سكاكين ، ولا محارم . وكان حديثه كله محصوراً في الوطن ورفعته ومنعته .

تصوروا معي لو ان ماحدث بين وصفي التل ، (( وأمين الأمة )) ، كما سماه الراحل الحسين الشيخ / محمد عودة القرعان . حيث كان الشيخ / محمد عودة القرعان مديراً لمؤسسة الإقراض الزراعي ، وتقدم وصفي التل بطلب قرض زراعي ، فقام القرعان بتدقيق المعاملة ، واعتذر لوصفي لعدم استيفائها الشروط القانونية . وقال القرعان الى وصفي : ياباشا أنا آسف ما بقدر أعطيك القرض لأن الشروط لا تنطبق عليك . هذا مع ان وصفي لم يصبح بعد رئيساً للوزراء ، الا ان كونه شخصية وطنية مرموقة ، كانت الأوساط السياسية تتوقع ان يصبح رئيساً للوزراء في اي وقت ، والشيخ / محمد القرعان يعرف ذلك . لكن كون أمين الأمة لديه نهج صارم في النزاهة والإستقامة لم يجامل ، ولم يُحابي . وما هي الا أياماً قليلة ، حتى أصبح وصفي التل رئيساً للوزراء ، عندها توقع الموظفون ان يقيل وصفي التل ، الشيخ / محمد عودة القرعان . إلا ان أول قرارٍ صدر في اليوم التالي كان ترفيعه الى الدرجة الأولى تقديراً لنزاهته والتزامه بالقانون .

تصوروا لو ان ما حصل بين وصفي الرمز الوطني السرمدي لكل الأردنيين الشرفاء ، وبين أمين الأمة الشيخ محمد عودة القرعان حصل الآن ، ليس بين رئيس وزراء ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي ، بل بين موظف درجة عاشرة في الرئاسة وبين أحد مدراء الدوائر !؟ أتصور ان الدنيا ستقوم ولن تقعد ، وسوف تقف على رجلٍ واحدة ، وسوف يتم طرد ( بل كحش ) المدير من منصبة ، ويؤتى بمدير غير مؤهل ، وتُنتزع منه الموافقة على القرض كشرطٍ للتعيين .

تغيرنا ، وانحدرنا ، وغابت القيم ، وغابت المواقف الرجولية عن نسبة كبيرة من المسؤولين . وتغيبت مصلحة الوطن أمام مصلحة المسؤول . وأصبح التكسب مذهباً ، وتحقيق المصلحة الشخصية نهجاً . واقتنع الكثيرون بأن الرشوة إكرامية ، ومجاملة المسؤول واجب ، حتى لو كانت على حساب الوطن ومخالفة القوانين .

إسمحوا لي ان أروي لكم قصة — وهي في صلب الموضوع— عن الإنحدار الذي وصلنا اليه ، مع ان القصة حدثت معي قبل حوالي ربع قرن ، وأعتقد انها حدثت بين عامي ٢٠٠١ / ٢٠٠٢ ، حيث كنا ما زلنا بخير مقارنة بما وصلنا اليه الآن . ذهبت برفقة أحد أصدقائي الوزراء في مشوار حتى أُساعده في موضوع يخصه . وعندما كنا في سيارته الحكومية الفارهة ، رنّ هاتفه ، ورد على المتصل . وبعد ان انهى المكالمة ، إستدار نحوي وانا أجلس في الكرسي الخلفي ، وهو يجلس بجانب سائقه ، وقال : هل عرفت من الذي اتصل بي قبل قليل ؟ أجبته : لا أعلم ، قال : صديقنا المشترك فلان ، يطلب مني ان أعين واحداً من أبنائه الإثنين اللذين أكملا دراستهما الجامعية ولم يحالفهما الحظ بالتعيين . وأردف قائلاً : والله عندي فرصة تتناسب مع تخصص احد أبنائه . ما هو رأيك ؟ وماذا تتصرف لو كنت مكاني ؟ قلت له : سأطلب من إبنه ان يقدم طلباً للوظيفة ، وأضمن له ان يتم إستدعائه عند تقديم امتحان المنافسة ، والباقي يعتمد على إجتهاده ، لكن لن أدعه يأخذ فرصة غيره ، إذا كان متفوقاً عليه في الإمتحان والمقابلة . رد قائلاً : يا عيني على المثالية ، التي أكل الدهر عليها وشرب ، أبداً لن أتصرف مثلك . انا حجزت الشاغر حتى أُعين فيه أحداً يخص أكثر أعدائي الذين يهاجمونني باستمرار ، حتى أكسب وده . رددت عليه بقسوة وقلت : هذا الفعل الذي تعجز عنه الشياطين لا يمكن ان يخطر ببالي أبداً .

وصفي التل الرمز الأبدي السرمدي لشرفاء الوطن ، قدّم دمه فداءاً للوطن . وأصرّ على السفر الى القاهرة ، رغم وجود معلومات أكيده عن إستهدافه ، ورغم نصائح وإصرار الكثيرين من أصدقائه المقربين ومنهم معالي / أحمد محمود الطراونة ( ابو هشام ) ، الذي تحدث في جلسة خاصة عن التفاصيل وإصرار وصفي التل على السفر .

كم بقي لدينا من قيم ، ومُثُل ، ونزاهة ، وإستقامة ، ورجولة ، وإنتماء مثل وصفي التل ، وحابس المجالي ، ومحمد القرعان !؟ أظن انها إضمحلت ، لكنها لم تختفِ ، لأنه مازال في وطننا الحبيب رجالات يشبهونهم وكأنهم من مدرستهم ، لكن علينا ان نرعاهم ، ونصدِّرهم ، ونوليهم المناصب التي يستحقونها لينهضوا بالوطن ليتعافى مما يعتريه من هنَّاتٍ كثيرة إعترضت مسيرته ، وأعاقت تقدمه وتطوره ، ولم يعد في مرتبته المتقدمة بين أقرانه من أقطار الوطن العربي ، حيث كان مثلاً يحتذى ، وقدوة يشار لها بالبنان .

رحم الله وصفي التل ، وكافة رموزنا الوطنيين ، ونتضرع للعلي القدير ان يقيّض لوطننا الحبيب رجالات يشبهونهم لأننا في أمس الحاجة اليهم . لأنه بعد وصفي وأمثاله زاد الحِمل على الوطن وعلى الشرفاء من الأردنيين لأنهم مستهدفون ، ومحاربون ، ويتربص بهم ، وتكثر المكائد التي تُحاك لهم لإبعادهم والتخلص منهم .

لله درُّكَ يا وصفي ، رغم مرور ( ٥٥ ) وخمسين عاماً على إستشهادك ، الا ان مرور الزمن عند الأردنيين يزيدك حضوراً ، وهيبة ، وإحتياجاً لك ولأمثالك كلما إدلهمت الخطوب على الأردن والأردنيين . وصفي لن ينساك الأردن ، أبداً ، والى آخر الزمان ، ستبقى سراجاً منيراً ، وهاجاً ، يُقتدى ويُحتذى .

يوم ١٩٧١/١١/٢٨ كان يوماً أسوداً قمطريرا على كل أردني شريف ، ليس كمثله يوم في الحزن ، والأسى ، وعِظم الفقد . لذلك لم ، ولن ينساه شرفاء الأردن على مرّ العقود ، والقرون ، والدهور ، والأزمان . لأن التل إختلْ بعد وصفي التل .