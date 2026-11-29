لمَّا كنت في فلوريدا؛ رأيت أطفالاً أمريكيين يرتادون عالم ديزني الشهيرة؛ فيتسارعون إلى زيارة حدائقها لممارسة طقوسهم ضمن أكبر مدينة ملاهٍ في العالم!

وعندما تعمقت في مدى انفعالهم وتفاعلهم المصحوب بالفرح والسرور؛ تذكَّرتُ أنَّني عشتُ تلك السعادة في سبعينيَّات القرن الماضي؛ فقد كنت أمارس الطقوس نفسها على عربةٍ صنعها لي جارنا من الخشب المدعوم حكوميَّاً بعجلات "البيليا" المستهلكة والملقاة على حوافّ الشوارع المحفَّرة التي تملأ المدن الصناعية، وقد كانت تغمرني سعادة لا تقل شأنا عن سعادة الأمريكيين في عالم ديزني.

لست متهكِّماً، ولست ساخراً من تلك الصدفة ومن سرد تلك الأحداث؛ لأنَّني أدركت فعلاً أنَّ السعادة تبلغ منتهاها إذا غُيَّبتَ المعرفة التي تلعب دوراً كبيراً في إنتاج ما يسمى بفلسفة المقارنة والمفاضلة الحضاريَّة!

أتمنى أن أعود طفلاً جاهلاً! كي أستمتع بتلك العربة؛ لأقودها على تِلكُم الشوارع التي لم تزل مُحفَّرة منذ ذاك! وأستذكر اللحظات الأخيرة التي تذكِّرني بارتكاب السعادة!

ولكن يا إخوان! أنا بعرف حظِّي، ومش غشيم عن الإمكانيَّات إللي عندنا..

"والله لو أرجع طفل.. غير أَحصِّب وأموت"

