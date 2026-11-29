يهطل المطر على الجميع بالتساوي!

تبدأ اليوم حالة عدم استقرار جوي، وبحسب ما نقل عن إدارة الأرصاد الجوية يقترب منخفض جوي مساء الاثنين، مع تحذير من السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتستمر الأجواء الماطرة حتى الجمعة.

المنخفض الجوي يصل إلى الجميع.

أما المنخفض الأرضي فيصل إلى بعضهم.

هذا ما يمكن تسميته ضريبة المنخفض، تفرض على من وجد أرخص مسكن في أخفض نقطة، ولا يملك أن يعترض.

كل ضريبة تدفع لجهة ويصدر لها إيصال، أما هذه فتدفع للماء ولا إيصال لها.

كان القبو في كثير من بيوتنا مخزناً للمؤونة، ثم طارد الإيجار الناس نحو الأسفل فصار المخزن غرفة نوم.

خريطة لعمّان لو لونت كل بيت بحسب ارتفاع سريره عن مجرى الماء، لظهر الأحمر في الأسفل.

سيتجمع ذلك الأحمر عند الأقبية وأطراف الأودية، حيث يكثر من يبحث عن إيجار أقل.

في تشرين الثاني 2015 هطل المطر على عمّان نحو 45 دقيقة، فمات أربعة أشخاص، بينهم طفلان غرقا في شقة قبو في حي عرجان، وهما ابنا عامل وافد.

في اليوم نفسه صعقت الكهرباء رجلاً في بناية غمرتها المياه، بحسب ما نشر.

قال الدفاع المدني إن جدار تحصين لثلاث بنايات انهار فدخل الماء الشقة.

تخيل ليلة الاثنين، في الأعلى رجل يتابع الأخبار تحت لحاف دافئ، وفي الأسفل ماء يتسلل من تحت الباب ببطء لا يسمعه أحد.

السؤال الذي لم يقله الخبر، من كان يعرف قبل الشتاء أن في ذلك القبو أسرة؟

يحدث أن من يسكن أسفل المدينة يسكن أسفل ذاكرتها أيضاً.

في نيويورك، في أيلول 2021، قتل إعصار آيدا ثلاثة عشر شخصاً على الأقل، أحد عشر منهم في شقق أقبية.

بعد الكارثة قالت بلدية نيويورك لساكن القبو إنه يستطيع الاتصال بالطوارئ دون أن يخاف الطرد.

ثم صارت، بحسب ما نشر، تنذره بإشعار على هاتفه.

جرّبت المدينة، بحسب ما نشر، برامج لتحويل بعض هذه الشقق إلى سكن قانوني آمن، وتعثر بعضها لارتفاع كلفته وتعقيد شروطه.

المدينة نفسها، بحسب ما نشر، لا تملك إحصاء كاملاً لهذه الشقق، وفي هذا درس، فمن لا يعد الناس لا يحميهم!

في الأردن، حين غمرت السيول بيوتاً في عمّان في تشرين الثاني 2025 وعلقت عشرات المركبات، قال أحد سكان أبو الزيغان، بحسب ما نشر، إن المياه دخلت بيته مرة أخرى بسبب انسداد المصارف.

المكان نفسه يغرق مرة بعد مرة، حتى يصير الغرق موعداً يحفظه الساكن كما يحفظ موعد الإيجار.

قال خبير الأرصاد مالك سعادة إن مشكلة المنطقة معروفة وحلها ممكن بتكلفة معقولة، لكنها تترك سنة بعد أخرى.

من يحفظ موعد الغرق يعرف أن الخطة ليست خطته.

أعلنت وزارة الأشغال العامة في شباط 2026 أنها أعادت تأهيل مواقع متضررة من السيول، وأن دراسات تصريف مياه الأمطار والجسور ما زالت قيد المتابعة.

الدراسات تعد الماء.

لا أحد يعد البشر.

السؤال الأعمق أكبر من المصارف، من تراهم الدولة حين تنظر إلى المدينة من فوق؟

تستطيع كل بلدية أن تعد في شهر واحد قائمة بالأقبية السكنية وبيوت الأودية في نطاقها، فلا يحمى ما لا يعد.

تستطيع أمانة عمّان أن تنشر قبل كل شتاء خريطة النقاط التي تغمرها المياه كل عام، فمن عرف موضع الخطر لا يحتاج إلى أن يبقى فيه.

تستطيع رسالة نصية من الدفاع المدني، قبل ساعات من المنخفض، أن تقول لساكن القبو اصعد الليلة إلى الطابق الأعلى.

يستطيع من يسكن قبواً أن يضع وثائقه وأدويته في كيس محكم عند الباب هذه الليلة، فالنجاة في الدقيقة الأولى تحتاج إلى يد حرة.

أوجبت ولاية نيويورك، بحسب ما نشر، على المالك أن يفصح في العقد عن غمر سابق، فلماذا لا يسأل المستأجر عندنا قبل أن يوقع، هل غمر الماء هذا البيت من قبل؟

تستطيع فرق الدفاع المدني أن تضع علامة في سجلها على الأقبية المعروفة، فيعرف رجل الإنقاذ في الدقيقة الأولى أين يذهب.

يستطيع المالك أن يرفع عتبة مدخل القبو ويركب صماماً يمنع رجوع الماء من المصرف.

تستطيع أمانة عمّان أن تعلن للمستأجر أن شكواه من الغرق لن تكلفه بيته، كما فعلت نيويورك.

يستطيع كل ساكن في طابق عال أن يطرق باب جاره الأسفل مساء الاثنين ويسأله إن كان بخير، فالجار أسرع من أي فرقة إنقاذ.

قد يقول مسؤول إن الأقبية السكنية مخالفة للترخيص، فلماذا نحميها؟

الغرق لا يقرأ الرخصة، والطفل في القبو لم يوقع عقد الإيجار.

بين اللوم على المخالف والحماية للساكن، تقف حياة لا تنتظر نتيجة النقاش.

إن مر المنخفض خفيفاً فسننسى القبو حتى المنخفض التالي.

حين يقترب المطر مساء الاثنين، اطرق باب من تحتك!