خبرني - أظهرت دراسة جديدة أن بعض أكبر المدن في أفريقيا تغوص بمعدل أسرع مما كان يُعتقد سابقاً.

وقد استخدم العلماء صور الرادار الملتقطة بواسطة أقمار "سنتينل-1" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في رسم خرائط توضح مقدار الحركة التي شهدتْها التربة تحت 20 مدينة ساحلية أفريقية.

وخلصت الدراسة إلى أن بعض هذه المدن، بما في ذلك لاغوس في نيجيريا والإسكندرية في مصر، تغوص بوتيرة أسرع بكثير مما قدّرته الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة في عام 2021.

وفي حين أن بعض أسباب هذا الهبوط تعود لعوامل طبيعية، فإن الكثير منها ناجم عن أنشطة بشرية، مثل استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض.

وأشار أولواسِيي داشو، الباحث الرئيسي في الدراسة، إلى أن آثار هذا الهبوط "غالباً ما تكون غير مرئية في الحياة اليومية، لكنها على مدى عقود قد تزيد بشكل كبير من احتمالية التعرض للفيضانات".

ويعود ذلك إلى أن هبوط الأرض يجعل مستواها أكثر انخفاضاً بالنسبة لمستوى المحيط، مما يفاقم مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن التغير المناخي.

وتقدّر الدراسة أن سبعة ملايين نسمة، ومليون مبنى، وأصولاً بقيمة 180 مليار دولار (137 مليار جنيه إسترليني)، قد تصبح معرضة لخطر الفيضانات بحلول عام 2050.

توفر الأقمار الصناعية صورة أوضح

وذكر داشو أن نقص محطات الرصد حال في الماضي دون حصول العلماء على معلومات مُحدّثة ومحلية حول هبوط الأرض في أفريقيا.

لكن باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، تمكّن باحثون في جامعة "فيرجينيا تك" من رصد تحرّكات في سطح الأرض لا تتجاوز مليمتراً واحداً سنوياً.

وأوضح مانوشهر شيرزائي، وهو أيضاً باحث رئيسي في الدراسة، أن أقمار "سنتينل-1" الصناعية تحلّق فوق المنطقة ذاتها من الأرض كل 6 إلى 12 يوماً.

وبيّن أستاذ علوم الأرض أن القمر الصناعي "يرسل إشارة رادارية تصطدم بالأرض ثم ترتدّ عائدة إليه"، وتتكرر هذه العملية عبر "زيارات متكررة" للموقع.

ويتم تسجيل الفارق الزمني بين إرسال الإشارة واستقبالها؛ إذ تكشف التغيرات في هذه القيمة بمرور الوقت عن مقدار تحرّك سطح الأرض.

وتبيّن أن الأرض تحت مدينتَي الإسكندرية ولاغوس قد هبطت بمتوسط ​​6 ملم و5 ملم سنوياً، على التوالي.

وإذا استمر هذا المعدّل، فإن مستويات سطح البحر حول الإسكندرية سترتفع بحلول عام 2050 بنسبة تزيد 36 في المئة عما توقعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وذلك وفقاً للتقديرات المتوسطة لحجم الزيادة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

كما شهدت مدينة لواندا في أنغولا هبوطاً ملحوظاً، في حين ظلت مدن أخرى، مثل ديربان في جنوب أفريقيا، مستقرة أو حتى ارتفعت قليلاً.

وأشار شيرزائي إلى أن تحديد المواقع التي قللت فيها الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ من تقدير المخاطر، وكذلك المواقع التي بالغت فيها في تقدير التهديدات، يمكن أن يساعد المخططين على تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

هبوط ناجم عن الأنشطة المحلية

وأوضح شيرزائي أن العوامل البشرية المسببة لهبوط الأرض تكون عادةً "محلية للغاية، ما يعني أنه يمكننا التصدي لها من خلال وضع سياسات على المستوى المحلي".

ومن الأسباب الرئيسية لذلك زيادة استهلاك المياه في المدن التي تشهد نمواً سريعاً؛ ذلك أن سحب كميات مفرطة من المياه الجوفية قد يؤدي إلى انضغاط التربة وهبوط سطح الأرض.

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن سدّ أسوان على نهر النيل قد يتسبب في احتجاز الرواسب في المناطق الواقعة أعلاه، مما يمنع تعويض التربة في المناطق التي تعاني من الهبوط في الإسكندرية.

أما في لاغوس، فتُعدّ عمليات استصلاح الأراضي من المحيط لإنشاء جزر اصطناعية، إلى جانب تشييد المباني على تربة غير متماسكة، من الأسباب الأخرى المحتملة لهبوط الأرض.

وتشمل طرق منع غرق المدن: توفير مصادر مياه بديلة، وزراعة محاصيل لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وأضاف شيرزائي: "كل ما لا يمكننا تخفيف حدته، نحاول التكيف معه". وقد يعني هذا بناء حواجز للحماية من الفيضانات أو نقل البنية التحتية الحيوية إلى مناطق أكثر ارتفاعاً.

وأشار البروفيسور إلى أن الدول النامية ظلت "مستبعدة" من جزء كبير من عمليات التخطيط المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر، وذلك بسبب نقص عمليات الرصد والمراقبة.

واقترح شيرزائي إمكانية استخدام التقنيات التي طُوِّرت في هذه الدراسة لمعالجة فجوة المعرفة في مناطق أخرى، مثل جزر المحيط الهادئ.

من جانبه، أعرب أولواسِيي داشو عن أمله في أن تسهم هذه الورقة البحثية، التي نُشرت في دورية "ساينس أدفانسز"، في مساعدة الحكومات الأفريقية على "الاستعداد بشكل ملائم للتحديات المستقبلية، والأهم من ذلك، من أجل الأجيال القادمة".