خبرني - بدأت محادثات بين رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المكلَّف غادي آيزنكوت، في محاولة لكسر الجمود الناجم عن انتخابات الشهر الماضي، وذلك عقب اقتراح رئيس الحكومة الانتقالية اتفاقاً للتناوب على رئاسة الوزراء ضمن حكومة وحدة وطنية.

وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس: "مسؤوليتي كقائد تقتضي بأن أضع كل شيء جانباً.. وأوافق على أن يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء في البداية، في حين أكون أنا رئيس الوزراء بالتناوب".

وشدد نتنياهو على أن هذا الاقتراح يكتسب أهمية وضرورة، خصوصاً في ظل "تحديات" تواجهها إسرائيل، لا سيما على الصعيد الأمني.

وسارع آيزنكوت للتأكيد أنه يعتزم اختبار "جدية" حزب الليكود بزعامة نتنياهو، داعياً إياه إلى عقد مفاوضات بدءاً من "هذه الليلة".

وأعلن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، يوم السبت، أن الأخير سيلتقي رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت يوم الأحد للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في بيان لليكود: "سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب يشار غادي آيزنكوت عند العاشرة من صباح الأحد (الثامنة بتوقيت غرينيتش)" في فندق بمدينة هرتسليا الساحلية شمالي إسرائيل.

وأكد حزب يشار بزعامة آيزنكوت أن المباحثات التي من المقرر أن تبدأ الأحد تعكس "التزاماً حقيقياً بتشكيل أوسع حكومة ممكنة"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

يشار إلى أن أمام آيزنكوت مُهلة حتى الشهر المقبل لتشكيل حكومة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي أجريت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول ولم تسفر عن أغلبية مطلقة لأي تكتل، غير أن تكتله منقسم بشأن المسار الذي ينبغي اتباعه لضمان أغلبية حكومية؛ إذ تتراوح الخيارات بين: التحالف مع الأحزاب الدينية المتشددة، أو إبرام اتفاق مع الأحزاب العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع نتنياهو.

وذكر حزب يشار، في بيان أنه: "بهدف النظر في جميع الخيارات"، طلب آيزنكوت "من فريق التفاوض التابع للحزب دعوة نظرائه في حزب الليكود إلى سلسلة من المحادثات الماراثونية".

وأضاف البيان أنه: "لن يغفل أي مسار" من أجل "تحقيق الاختراق اللازم لتشكيل حكومة".

وسبق لمُمثلي الحزبين الاجتماع يوم الأحد الماضي.

وبعد فترة وجيزة من إعلان آيزنكوت، أوضح حزب الليكود موقفه بشأن تشكيل حكومة ائتلافية: ويتضمن مطالب بوقف "كافة الهجمات الشخصية والتحريض"، بالإضافة إلى وقف "المقاطعة" السياسية لنتنياهو والحكومة.

ومع إبدائه استعداداً لتشكيل حكومة تضم أعضاء من حزب "الليكود"، استبعد آيزنكوت الانضمام إلى ائتلاف يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

ودعا حزب الليكود إلى إصدار إعلان مشترك يلتزم بتشكيل حكومة وحدة تضم "جميع الأحزاب التي تدعم وجود دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي"، وذلك من دون مشاركة الأحزاب العربية.

ويهاجم نتنياهو وحلفاؤه قادة الأحزاب العربية باستمرار لرفضهم وصف حركة حماس بأنها "إرهابية" في أعقاب هجومها على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. مع أن جميع قادة الأحزاب العربية أدانوا ذلك الهجوم، بحسب ما نشرته فرانس برس.

واقترح الليكود مجموعة من المبادئ التوجيهية لحكومة الوحدة، بينها الاتفاق على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، ورفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على "المناطق الأمنية" الإسرائيلية في سوريا ولبنان وغزة، وترتيبات بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشددين من خلال "اتفاق واسع".

وأكد آيزنكوت الجمعة، أنه لا يرغب في أن يطول زمن المفاوضات، معرباً عن استعداده لطرح حكومة أقلية على البرلمان لنيل الثقة. ويضم تكتل آيزنكوت 48 نائباً في الكنيست، في حين تبلغ الأغلبية المطلقة 61 نائباً.

"عملية احتيال صريحة"

إلا أن اقتراح نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وطنية، قوبل برفض معارضيه، بمَن فيهم مشاركون في ائتلاف آيزنكوت.

ورأى رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن "مقترح نتنياهو هو مجرد عملية احتيال صريحة يقف خلفها محتال اعتاد خداع كل شركائه والتنصل من كل اتفاق".

من جانبه، اعتبر رئيس القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين أن "الغالبية الديموقراطية حسمت قرارها: يتوجب على هذه الحكومة الملطّخة بالدماء والمقصّرة (في أداء واجباتها) أن ترحل. حان الوقت لتلبية الرغبة المشتركة لكل الشعب، اليهود والعرب على السواء، وإبعاد نتنياهو هذا الأسبوع"، أي الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، المنتمي إلى تكتل آيزنكوت، صرّح السبت بأن حزبه سيرفض التحالف مع نتنياهو أو كتلته، "مهما كانت الظروف".

وأكد أنه "عازم على تشكيل... حكومة إصلاحية يرأسها غادي آيزنكوت"، وعلى "ضمان ألا يكون نتنياهو رئيس الوزراء المقبل".

منصور عباس "يقرّ ضمنياً بأنّ حماس إرهابية"

أقرّ رئيس القائمة العربية الموحدة (راعم) منصور عباس، ضمنياً السبت بأن حركة حماس "منظمة إرهابية"، في خطوة قد تمهّد الطريق لانضمام حزبه إلى ائتلاف لإزاحة بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وكان غادي آيزنكوت المكلّف بتشكيل الحكومة قد وضع تصنيف حماس "إرهابية"، شرطاً مسبقاً للأحزاب الراغبة في الانضمام إلى أي ائتلاف يقوده.

وفي مقابلة مع القناة الـ 12 الإسرائيلية السبت، تلا منصور عباس بناءً على طلب الصحفية التي تستضيفه، نَصّ قانون شاركت قائمته في رعايته وأقرّه الكنيست، يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويذكر القانون أنّ حماس "منظمة إرهابية".

وقالت المحاوِرة، وهي تشير إلى فقرة في مشروع القانون على شاشة وتطلب من عباس قراءتها: "هذا مشروع قانون وقّعتَ عليه".

وقرأ عباس عبارة من الفقرة تقول: "... المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها حركة حماس".

وسألت المحاورة: "وماذا يعني ذلك؟... هذا مشروع قانون وقّعتَ عليه..."، ليجيب عباس: "... يصنّف حماس على أنّها منظمة إرهابية".

وفسّرت وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع هذا التصريح بأنه اعتراف من عباس بأنّ حماس "منظمة إرهابية". وكتبت القناة الـ 12: "رئيس حزب راعم منصور عباس، يقول لأول مرة بصوته إنّ حماس منظمة إرهابية".

ورداً على سؤال المحاوِرة "لماذا انتظرتَ إلى الآن؟"، قال عباس "هناك جوانب مختلفة لهذه القضية على الصعيد الشخصي، وعلى صعيد المجتمع العربي (الإسرائيلي)، والعلاقات مع الشعب الفلسطيني ككل، والطريقة التي ننظر من خلالها إلى الصراع نفسه".

وأضاف عباس: "إلى جانب ذلك، نريد أيضاً التأكّد من أن (المعارضين السياسيين) لن يستخدموا هذا كذريعة لإعلان حرب شاملة على كل طفل فلسطيني، وعلى كل امرأة فلسطينية، وعلى الشعب الفلسطيني بأكمله".

وحققت القائمة العربية المشتركة والقائمة العربية الموحدة، نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة؛ إذ حصدتا 19 مقعداً من إجمالي 120 في الكنيست. وكانت القائمتان العربيتان قد أدانتا الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي المقابلة، التي بُثت السبت، جدّد عباس تأييده لمحادثات تشكيل الحكومة التي يقودها آيزنكوت.

وقال: "نحن ندعم خطواته"، مضيفا بأن القائمة العربية الموحّدة قد تنضمّ إلى حكومة ائتلافية عتيدة من البداية، أو في مرحلة لاحقة.

وأشار إلى أنّ "الهدف ليس مجرّد تشكيل حكومة تحلّ محل حكومة نتنياهو، بل تشكيل حكومة لمدة أربع سنوات".