خبرني - في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الالتزام بقواعد وأحكام قانون السير والتشريعات الناظمة لقطاع النقل، تطلق إدارة السير حملة إعلامية وتوعوية متخصصة للتعريف بالمخالفات التشغيلية لوسائط النقل، وتسليط الضوء على آثارها المباشرة على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى سائقي وسائط النقل ومشغليها بطبيعة المخالفات التشغيلية واهمها نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر، وعدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط خلافاً للتصريح لهذه الغاية، وتغيير مركبات النقل العمومية إلى مسارها أو اتجاهها خلافاً للتصريح الممنوح لهذه الغاية، وعدم التقيد بتعرفة الأجور المقررة لنقل الركاب، اضافة للتأكيد على ضرورة الالتزام بشروط الترخيص والتشغيل، وعدم ارتكاب الممارسات التي من شأنها تعريض حياة الركاب للخطر أو التسبب بالازدحامات المرورية وإعاقة حركة السير.

وتتضمن الحملة نشر سلسلة من المواد الإعلامية والتوعوية المتخصصة، المدعومة بالمشاهد التوضيحية والرسائل المرئية والمحتوى الرقمي، لتسليط الضوء على أبرز هذه المخالفات، وبيان انعكاساتها على السلامة العامة، إلى جانب إبراز الإجراءات الرقابية التي تنفذها كوادر إدارة السير بحق المخالفين وفق أحكام التشريعات النافذة، كما ستترافق الحملة مع تكثيف الرقابة الميدانية على وسائط النقل، ورصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق مرتكبيها، بما يسهم في تنظيم قطاع النقل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتؤكد إدارة السير أن الالتزام بشروط تشغيل وسائط النقل ليس مجرد متطلب قانوني، بل مسؤولية مباشرة عن سلامة الركاب وحقهم في الوصول الآمن، داعية السائقين والمشغلين إلى تغليب اعتبارات السلامة والمسؤولية المهنية على أي اعتبارات أخرى، وتزويد ادارة السير باي ملاحظة او سلوك مروري خاطىء من خلال رقم شكاوي ادارة السير عبر الواتس اب (٠٧٧٠٩٩٩٠٣٠) او من خلال نافذة (الابلاغ عن مخالفة) عبر تطبيق سند…