خبرني - وجّهت النائبة بيان فخري المحسيري سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، عبر رئيس مجلس النواب، بشأن توفير أماكن ملائمة وآمنة لأداء الصلاة للنساء والفتيات في محطات الباص سريع التردد التابعة لأمانة عمّان الكبرى، بما يراعي خصوصيتهن واحتياجاتهن أثناء استخدام وسائل النقل العام.

واستندت المحسيري في سؤالها إلى أحكام المادة 96 من الدستور والمادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مستفسرة عن مدى توافر أماكن مخصصة أو مرافق ملائمة لأداء الصلاة في محطات الباص سريع التردد، ولا سيما للنساء والفتيات، والمعايير المعتمدة في تصميم المحطات وتجهيز مرافقها لتلبية هذه الحاجة.

وطالبت النائبة بتوضيح ما إذا كانت أمانة عمّان الكبرى أو الجهة المشغلة قد أجرت تقييماً لاحتياجات مستخدمات الباص سريع التردد، خصوصاً الطالبات والموظفات والنساء اللواتي يستخدمن المحطات خلال فترات انتظار أو تنقل طويلة، ومدى توافر أماكن آمنة تحفظ خصوصيتهن عند أداء الصلاة، ونتائج أي تقييم أُجري بهذا الشأن.

كما تساءلت عن إمكانية تخصيص أماكن مناسبة وآمنة لأداء الصلاة، خاصة في المحطات الرئيسية التي تسمح مساحاتها وطبيعة تشغيلها بذلك، مع مراعاة النظافة والخصوصية وسلامة حركة الركاب ومتطلبات الوصول إلى المرافق.

وطلبت المحسيري بيان الإجراءات التي اتخذتها أمانة عمّان الكبرى أو تعتزم اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المشغلة، لمعالجة هذه الحاجة، وتحديد المحطات التي يمكن البدء بها والإطار الزمني للتنفيذ.

وشددت على ضرورة أن تتضمن الإجابة الحكومية توضيحاً لواقع المرافق الحالية والإجراءات المقررة لتوفير أماكن مناسبة للصلاة، بما يراعي احتياجات النساء والفتيات وخصوصيتهن وكرامتهن، ويعزز العدالة في الانتفاع بمرافق النقل العام، مطالبة بتزويدها بالوثائق والمستندات ذات الصلة، إن وجدت.