خبرني - تلقت شركة نورس أتلانتيك النرويجية أول أمس الجمعة إخطارات بإنهاء عقود استئجار طائرات أسطولها الـ12، قبل أن يعلن مجلس إدارة وحدتها التشغيلية في النرويج قراره طلب الإفلاس.

وكانت الناقلة منخفضة التكلفة علّقت رحلاتها في اليوم السابق بحثا عن تمويل عاجل، وحين تعذر تدبيره، لخّص رئيسها التنفيذي إيفيند روالد ما جرى بقوله إن الوقود هو ما أطاح بالشركة، وفق ما نقلته رويترز.

وقبل "نورس" بنحو 7 أشهر، أوقفت "سبيريت" الأمريكية رحلاتها بعدما بدّدت قفزة الوقود فرص تنفيذ اتفاق مع دائنيها.

وفي لاتفيا، لجأت "إير بالتيك" إلى القضاء أيضا، لكنها أبقت طائراتها في الجو.

وتكشف تجارب 10 ناقلات، من حرب الخليج إلى الحرب الروسية الأوكرانية ثم حرب إيران، كيف تتسلل كلفة الحرب إلى حسابات شركات تبعد آلاف الكيلومترات عن القتال، عبر سعر الوقود أحيانا، وعبر إغلاق الأجواء أو العقوبات أحيانا أخرى.

حرب إيران.. 4 ناقلات تحت ضغط الوقود

بلغ متوسط سعر وقود الطائرات عالميا 162 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2026، مقابل 158 دولارا في الربع الثاني، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وكان الاتحاد قد قدّر في يونيو/حزيران بأن الوقود سيستحوذ على 31.4% من مصروفات تشغيل الناقلات خلال العام، ارتفاعا من 25.4% في 2025، وتباين أثر الزيادة تبعا لما أمّنته كل شركة من احتياجاتها بعقود تحميها من ارتفاع الأسعار، وما توفر لديها من نقد لسداد الفارق.

1- نورس أتلانتيك النرويجية

بنت نورس نشاطها على بيع رحلات طويلة منخفضة التكلفة، ودخلت الحرب من دون تحوّط يحمي فاتورة وقودها، وكانت الضغوط ظاهرة قبل اندلاعها، إذ أنهت المجموعة عام 2025 وفي حوزتها 17.5 مليون دولار من النقد المتاح وما يعادله، بعدما سحبت كامل تسهيل مصرفي بقيمة 20 مليون دولار، حسب تقريرها المالي.

ومع ارتفاع الوقود خفّضت طاقتها التشغيلية، وبدأت في يوليو/تموز البحث عن مشترٍ أو شريك للاندماج. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني نفد الوقت المتاح لتدبير السيولة، واقتصر طلب الإفلاس على الوحدة التشغيلية النرويجية، فيما ألغت الوحدة البريطانية رحلاتها أيضا.

2- سبيريت إيرلاينز الأمريكية

كانت سبيريت طلبت الحماية من الإفلاس للمرة الثانية في أغسطس/آب 2025، قبل حرب إيران بنحو 6 أشهر، وفي مارس/آذار 2026 توصلت إلى اتفاق مع حملة سنداتها كان من شأنه أن يتيح لها الخروج من إجراءات الإفلاس ومواصلة الطيران.

لكن ارتفاع الوقود غيّر حسابات الإنقاذ، وقال رئيسها التنفيذي ديف ديفيس، في إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، إن بقاء الشركة تطلّب مئات الملايين من الدولارات الإضافية التي عجزت عن تدبيرها. وفي 2 مايو/أيار ألغت جميع رحلاتها وبدأت إنهاء عملياتها.

3- إير بالتيك اللاتفية

دخلت الناقلة الوطنية العام على افتراض أن طن الوقود سيكلفها نحو 685 دولارا، وكان 90% من احتياجاتها مكشوفا لتقلبات الأسعار، وعندما قفز السعر بعد اندلاع الحرب، باعت ما تبقى من عقود التحوط في مارس/آذار لتحصل فورا على 5.7 ملايين يورو، ما ساعدها على الوفاء بشرط للسيولة فرضه دائنوها، لكنه تركها تشتري كامل احتياجاتها اللاحقة بأسعار السوق.

وتكشف إفادتها أمام المحكمة أن كل زيادة قدرها 100 دولار للطن كانت تضيف 16.5 مليون دولار إلى فاتورتها المقدرة بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول.

وفي 14 سبتمبر/أيلول طلبت الحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، وواصلت تشغيل رحلاتها أثناء إعادة الهيكلة.

4- ألبا ستار الإسبانية

أبلغ المدير العام لـ"ألبا ستار" أوريول إرنانديث في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري شركاء الناقلة، التي تتخذ من جزيرة مايوركا مقرا، بتعليق رحلاتها التجارية وقرارها طلب الحماية من الدائنين، وأوضح في رسالة نشرتها الصحافة الإسبانية المتخصصة أن الشركة حملت ديونا منذ جائحة كورونا، ثم زادت التوترات الجيوسياسية وغلاء الوقود أعباءها، وكان ثمة مستثمرون أبدوا اهتماما باستمرار النشاط، لكن ما بقي في خزينة الشركة لم يكفها لانتظار إتمام الصفقة.

قبل 35 عاما، واجهت شركات الطيران الأمريكية صدمتين متزامنتين، فقد دفع الغزو العراقي للكويت أسعار وقود الطائرات إلى الارتفاع، بينما قلّص الركود الطلب على السفر، حسب مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي، وتُظهر سجلات تلك الفترة كيف انتهت شركات دخلت الحماية القضائية في العام نفسه إلى مصائر متباينة.

5- بان آم الأمريكية

عندما طلبت بان آم الحماية من الإفلاس في 8 يناير/كانون الثاني 1991، كانت تعاني أصلا تراجع حركة الركاب بعد تفجير رحلتها رقم 103 فوق لوكربي عام 1988.

وفاقمت حرب الخليج صعوباتها، واستمر تدهور أوضاعها المالية حتى بعد لجوئها إلى القضاء، وانتهى مسار الناقلة إلى التصفية في العام نفسه، وفق ما توثقه سجلات أمريكية عن إفلاس الشركة.

6- ميدواي إيرلاينز الأمريكية

كانت ناقلة شيكاغو تحاول استيعاب كلفة توسع غير موفق في فيلادلفيا عندما ارتفع الوقود وتراجع عدد المسافرين، وفي مارس/آذار 1991، عزت الشركة طلبها الحماية من الدائنين إلى غلاء الوقود أثناء الحرب وضعف الإقبال بفعل الركود.

وبقي احتمال الإنقاذ قائما حتى انسحبت نورث ويست إيرلاينز من صفقة استحواذ بقيمة 153 مليون دولار، عندها أوقفت ميدواي رحلاتها، وطلبت في نوفمبر/تشرين الثاني الانتقال من إعادة التنظيم إلى بيع أصولها لسداد الدائنين، بحسب تغطية لوس أنجلوس تايمز آنذاك.

7- أمريكا ويست الأمريكية

وصف الرئيس التنفيذي لشركة أمريكا ويست الأمريكية، إدوارد بوفيه في يونيو/حزيران 1991 كيف استنزفت قفزة الوقود وتراجع الإيرادات احتياطيات الشركة النقدية، وبعد أشهر من محاولات تأمين التمويل، طلبت الناقلة الحماية بموجب الفصل 11 لتعيد تنظيم ديونها وشبكة خطوطها، مع إبقاء جدول رحلاتها قائما، وفق تصريح بوفيه وقت تقديم الطلب.

وأثمرت المحاولة بعد أكثر من 3 سنوات، إذ خرجت الشركة من الحماية في أغسطس/آب 1994.

8- الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية

أصابت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 صميم نشاط الناقلة، إذ أُغلق المجال الجوي الأوكراني أمام الطيران المدني، وحُرمت الشركة من تشغيل شبكتها انطلاقا من كييف.

وفي أواخر 2023، فتحت المحكمة التجارية في كييف إجراءات إفلاسها وعيّنت مسؤولة لإدارة أصولها وحصر مطالبات الدائنين، ومن بينهم مطار بوريسبيل ومقدم خدمات الملاحة الجوية الأوكراني، وتوثّق سجلات الاتحاد الدولي للنقل الجوي فتح الإجراءات وطعن الشركة فيها، في حين ظل المجال الجوي الأوكراني مغلقا.

9- إير مولدوفا

امتدّ أثر الحرب إلى مولدوفا المجاورة، وقالت الناقلة في بيان عن أسباب تعثرها إن إغلاق الأجواء حرمها من الرحلات شهرا في 2022، وإنها فقدت وجهات أساسية لنشاطها.

وفي العام التالي اضطرت إلى إعادة طائرتين إلى المؤجر، فتوالت الإلغاءات، وفي مايو/أيار 2023 علّقت الرحلات وطلبت إعادة هيكلة عاجلة، وامتد المسار القضائي حتى يناير/كانون الثاني 2026، عندما قررت محكمة في كيشيناو نقل الشركة إلى إجراءات الإفلاس، وهو قرار طعنت فيه الشركة.

10- كارغو لوجيك إير البريطانية

وصلت تداعيات الحرب إلى ناقلة الشحن البريطانية عبر العقوبات المفروضة عقب اندلاعها، بسبب صلاتها بمجموعة فولغا دنيبر الروسية، وتعطلت أعمالها قبل أن يعيّن القضاء البريطاني مديرين لإدارة إعسارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفق تغطية متخصصة في قطاع الشحن.

وبعد نحو 3 سنوات، يسجّل سجل الشركات البريطاني بدء تصفيتها الطوعية لصالح الدائنين في 19 سبتمبر/أيلول 2025.

ولقطاع الطيران سوابق مماثلة خارج زمن الحرب، ففي النصف الأول من 2008 توقفت 7 ناقلات أمريكية صغيرة عن العمل، بينها ألوها وسكاي باس، وعزا مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي ذلك بدرجة كبيرة إلى غلاء الوقود.

وعندما انهار السفر خلال جائحة كورونا، لجأت مجموعة لاتام إلى الحماية في مايو/أيار 2020 ثم خرجت منها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بعدما خفّضت ديونها بنحو 3.6 مليارات دولار، أما سبيريت فكانت قد توصلت بالفعل إلى اتفاق مع دائنيها، لكن قفزة الوقود غيّرت المبلغ الذي تحتاج إليه لتبقى طائراتها في الجو. وفي النهاية، حسم تعذّر تمويل ذلك الفارق مصير الناقلة.

المصدر: الجزيرة