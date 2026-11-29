خبرني - يعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على توسيع نطاق اهتماماته لتشمل القضايا البيئية، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية، فيما يستعد لإطلاق دراسات متخصصة حول قطاع السياحة وتأثير الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل الأردني.

وقال رئيس المجلس موسى شتيوي، إن المجلس يواصل أداء دوره الاستشاري للحكومة في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي، ويسعى إلى إدراج البيئة ضمن أولوياته، موضحا أن أنشطة المجلس ودراساته تنفذ إما بناء على طلب من الحكومة ومؤسساتها أو بمبادرة ذاتية.

جاء ذلك خلال لقاء لمناقشة موازنة المجلس، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، استعرض خلاله شتيوي أبرز محاور عمل المجلس، وفي مقدمتها متابعة مخرجات الحوارات المجتمعية والحزبية والبرلمانية، وإعداد دراسات استراتيجية تسهم في رفد صناع القرار بالمعلومات والتوصيات.

وكشف شتيوي عن قرب إنجاز دراسة شاملة حول قطاع السياحة، تتناول جوانب التنافسية والتشريعات وتطوير السياحة المحلية والداخلية، تمهيدا لرفعها إلى الحكومة خلال أيام.

وأشار إلى أن المجلس يعمل على إطلاق تقرير مع نهاية العام الحالي حول مهن المستقبل، يرصد تأثير الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل الأردني، ويقيّم مدى جاهزية المؤسسات للتعامل مع التحولات المتوقعة في طبيعة المهن والوظائف.

وفي ملف مكافحة المخدرات، أوضح شتيوي أن المجلس نفذ، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجامعة الأردنية، مسحا وطنيا شمل 13 ألف أسرة، بهدف بحث واقع المخدرات والمؤثرات العقلية وتقييم الخدمات العلاجية، تمهيدا للاستفادة من نتائجه مدخلا أساسيا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

ولفت إلى أن الدراسات التي أنجزها المجلس سابقا شملت بطالة الشباب في المحافظات، وأوضاع النساء العاملات في القطاع الزراعي في الأغوار، مشيرا إلى انتقال توصيات الدراسة الأخيرة إلى لجان متابعة حكومية، إلى جانب إعداد دراسة تقييمية لمراكز البحوث في الجامعات الرسمية.

وفي إطار تعزيز الحوار حول القضايا الاقتصادية، بيّن شتيوي أن المجلس عقد أكثر من 20 جلسة حوارية داخل مقره وخارجه، تناولت ملفات عدة، من بينها سوق العقار وسبل ربط اقتصادات المحافظات بالاقتصاد الكلي.

وأضاف أن الجلسات شملت لقاءات ميدانية في عدد من المحافظات السياحية، هي مادبا والبترا والعقبة وجرش، بهدف مناقشة القضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والسياحية والاستماع إلى الآراء والتحديات على المستوى المحلي.