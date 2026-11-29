خبرني - أطلقت شركة واتساب ميزة جدولة الرسائل، التي تتيح للمستخدمين إعداد الرسائل مسبقا وإرسالها تلقائيا في موعد محدد، على أن تصل تدريجيا إلى المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وتتيح الميزة الجديدة جدولة الرسائل في المحادثات الفردية والجماعية، بما يشمل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو، مع إمكانية تحديد موعد للإرسال يبدأ بعد 10 دقائق على الأقل من إعداد الرسالة، ويصل إلى 14 يوما.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة بعد وصولها إلى التطبيق، من خلال كتابة الرسالة أو اختيار الوسائط المراد إرسالها، ثم الضغط مطولا على زر الإرسال لتحديد التاريخ والوقت المناسبين.

وتتيح واتساب مراجعة الرسائل المجدولة وحذفها قبل موعد إرسالها، فيما تظهر لدى المستلمين كأي رسالة عادية، دون الإشارة إلى أنها أعدت مسبقا.

ولا يتطلب إرسال الرسائل المجدولة بقاء هاتف المرسل قيد التشغيل، إذ تتم عملية الإرسال في الموعد المحدد حتى في حال إغلاق الهاتف أو نفاد بطاريته، مع استمرار حماية الرسائل بخاصية التشفير التام بين الطرفين، بحسب إعلان الشركة الرسمي.

ووصفت واتساب جدولة الرسائل بأنها من أكثر الميزات التي طلبها المستخدمون، مشيرة إلى أن إطلاقها يأتي بعد أشهر من تطويرها واختبارها.

وتساعد الميزة في تنظيم المراسلات المرتبطة بالمواعيد ومراعاة فروق التوقيت بين المستخدمين.

ويشمل الطرح التدريجي تطبيق واتساب على هواتف أندرويد وآيفون، ما يعني أن خيار الجدولة قد لا يظهر لدى جميع المستخدمين في الوقت الحالي، فيما لم تحدد الشركة موعدا لإتاحة الميزة على تطبيقات سطح المكتب.