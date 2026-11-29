خبرني - أعلن الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع أن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لهم، ردا على استهداف ميناء رأس عيسى.

ودعا المتحدث الموظفين والعاملين في الموانئ، والمتواجدين بالقرب منها، إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها، وحث جميع الشركات الملاحية على إخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارات جوية استهدفت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.

وكانت قيادة القوات المشتركة بالتحالف طلبت من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة حرصا على سلامتهم.

وعقب إعلان الحوثيين، أفاد الناطق باسم التحالف تركي المالكي بأن التحالف "ينفذ ردا عسكريا على استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية".

يأتي هذا التصعيد بعد ساعات من إعلان الدفاع الجوي السعودي صباح اليوم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الرياض والمنطقة الشرقية، وبعد أيام من تحذير مماثل وجهه التحالف لإخلاء ميناء الحديدة في 25 نوفمبر واستهداف قدرات تشغيلية فيه.