يعيش الرجل مع امرأة اختارها وأحبها ويحلم بمستقبله معها، ولديه أبناء يحرص على مستقبلهم، وبيت يشعر فيه بالراحة والاستقرار، ويقدم نفسه أمام المجتمع زوجاً وأباً مسؤولاً، ومع ذلك يدخل في علاقة مع امرأة أخرى، وربما ثانية وثالثة، ويبذل جهداً كبيراً في إخفاء هذه العلاقات عن زوجته، ليس لأنه فقط لا يريد الانفصال عنها، بل لأنه لا يريد خسارتها ويخاف على مشاعرها، انها معضلة فعلا.

فما الذي يدفع الرجل إلى المخاطرة بعلاقة قد تكون ناجحة لا يريد خسارته؟ وكيف نستطيع تفسير هذا التناقض والذي قد يستمر لسنوات، دون أن يرى الزوج في تصرفاته ما يتعارض مع حبه لزوجته وحرصه على أسرته؟

عادة امام اية حادثة الخيانة نبحث عن الاسباب داخل العلاقة الزوجية، فنفترض وجود خلل في العلاقة، أو تقصير من الزوجة، أو غياب للاهتمام، أو فتور عاطفي، لكن ماذا لو لم تكن المشكلة في العلاقة الزوجية أصلاً، وإنما في علاقة الرجل بذاته ورغباته ونظرته إلى ما يحق له الحصول عليه.

في دراسة نُشرت عام 2023 تناولت أشخاصاً يستخدمون منصة مخصصة للعلاقات خارج الزواج، لم يجد الباحثون ارتباطاً واضحاً بين الخيانة وعدم الرضا عن العلاقة الزوجية، كما أبلغ عدد من المشاركين عن مستويات مرتفعة من الرضا عن علاقاتهم الأساسية، وعن شعور قليل بالندم عن الخيانة، قد يدفعنا ذلك إلى إعادة النظر في الاعتقاد بأن الرجل يبحث دائماً لدى امرأة أخرى لتعويض ما يفتقده لدى زوجته، فقد يكون ما يبحث عنه هو الشعور الذي تمنحه إياه امرأة جديدة تجاه نفسه.

وهنا يصبح الوضع أكثر تعقيداً، إذا لم يكن الرجل يفتقد الحب أو الاستقرار في زواجه، ولا يشعر بندم أخلاقي قوي تجاه خيانته، فهل ينبغي أن نبحث عن تفسير سلوكه في طبيعة شخصيته ومنظومته القيمية، بدلاً من البحث عن الخلل في علاقته الزوجية؟

فالرجل الذي يحتاج باستمرار إلى تأكيد جاذبيته وقدرته على استقطاب النساء، قد يجد في كل علاقة جديدة فرصة لإثبات قيمته لنفسه، وما إن يصبح إعجاب المرأة به أمراً مألوفاً، حتى يفقد جزءاً من تأثيره النفسي، فيبحث عن امرأة أخرى تعيد إليه الشعور ذاته، وهنا قد لا تكون المرأة هي الغاية بقدر ما يكون شعوره بنفسه من خلالها هو الهدف، وقد يفسر ذلك معاناة الكثير من المشاهير رغم ما تمتلكه شريكة حياتهم من الجمال والمال والجاه والحسب والنسب.

لكن ما زلت لا افهم كيف يستطيع العودة إلى منزله، والجلوس مع زوجته وأبنائه، وممارسة حياته بصورة طبيعية، قد يكون أحد التفسيرات النفسية المحتملة هو التجزئة النفسية، أي قدرة الإنسان على فصل جوانب متناقضة من حياته ذهنياً، بحيث يتعامل مع كل جانب بمعزل عن الآخر، فهو يعيش دور الزوج والأب في بيته، ويعيش دوراً مختلفاً خارجه، ويحاول ألا يسمح لإحدى الحياتين بالتأثير في الأخرى.

بالاضافة الى ما يعرف في علم النفس بفك الارتباط الأخلاقي، حيث يستطيع الإنسان مخالفة منظومته الأخلاقية من خلال إعادة تفسير سلوكه وتبريره لنفسه، فقد يقنع نفسه بأنه لم يقصر في الإنفاق على أسرته، وأنه لم يتخلَّ عن مسؤولياته، وأن زوجته لن تتأذى طالما أنها لا تعرف، وأن علاقاته الخارجية لا تنتقص من حبه لها. ومع مرور الوقت، قد يصبح الكذب والإخفاء جزءاً من إدارة حياته اليومية، ويصبح عدم اكتشاف الخيانة في نظره دليلاً على قدرته على إدارة حياتين، بدلاً من أن يكون سبباً لمراجعة سلوكه.

واعتقد ان هناك جانب آخر يستحق الاشارة اليه، وهو الشعور بالاستحقاق، فبعض الرجال يرون أن من حقهم الحصول على الاستقرار الأسري والوفاء من الزوجة، وفي الوقت نفسه يمنحون أنفسهم حرية إقامة علاقات أخرى، دون أن يقبلوا من زوجاتهم ممارسة السلوك ذاته، وهنا لم تعد المسألة مجرد رغبة جنسية أو حاجة عاطفية، بل أصبحت مرتبطة بمفهوم الرجل للعدالة داخل العلاقة، وبالحدود التي يفرضها على الآخرين ويستثني نفسه منها، حيث يرفض ان يتصرف زوجة اخته بنفس الطريقة.

وربما يكون السؤال الأكثر إيلاماً، هل يحرص هذا الرجل فعلاً على مشاعر زوجته، أم يحرص على استمرار حياته معها بالشكل الذي يناسبه، هناك فرق كبير بين الخوف على إنسان والخوف من خسارته، وبين الحرص على عدم إيذائه والحرص على ألا يكتشف الممارسات الذي تؤذيه.

قد يحب الرجل زوجته فعلاً، ولكنه قد يحب أيضاً الاستقرار الذي توفره له، ووجود أبنائه حوله، ومكانته الاجتماعية، وتفاصيل حياته التي لا يريد تغييرها، ولذلك فإن تمسكه بزواجه لا يعكس وحده دليلاً على احترامه لزوجته أو التزامه بحقوقها.

المشكلة أن الزوجة تعيش حياة تعتقد أنها تعرف حقيقتها، بينما يخفي عنها زوجها جانباً منها قد يغيّر نظرتها إلى زواجها وقراراتها بشأن مستقبلها، وبذلك، لا تقتصر الخيانة على الإخلال بالثقة، بل تمتد إلى حرمانها من حقها في الاختيار على أساس معرفة الحقيقة.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الزوج على نفسه ليس ما إذا كان يحب زوجته ويحترمها، بل ما إذا كان يحبها ويقدّر أسرته وأبناءه بالقدر الذي يجعله مستعداً للتخلي عن بعض رغباته، حفاظاً عليهم وتجنيبهم الأذى والعواقف.

فالحب والمودة قد يكون شعوراً صادقاً، لكن قيمتهم تنعكس في السلوك ، وفي قدرة الإنسان على ضبط رغباته حين تتعارض مع مصالح من يحب.