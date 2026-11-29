خبرني - أعلنت شركتا فرونت رو برودكشنز وباونس برودكشن عن إطلاق فيلم الإثارة والجريمة بومة للمخرج والمؤلف زيد أبو حمدان في صالات السينما الأردنية، بدءً من 3 ديسمبر المقبل، على أن يتم إطلاقه في مصر ودول الخليج العربي من يوم ٧ يناير.

وبالتزامن مع الإعلان عن إطلاق الفيلم، تم الكشف عن الإعلان الرسمي للفيلم، الذي حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، وفازت عنه بطلة الفيلم ركين سعد بجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة.

وقد حصلت ركين على إشادة كبيرة بعد أدوارها في مسلسلات ناجحة مثل "سفاح الجيزة"، بالإضافة إلى "مدرسة الروابي للبنات" و"موعد مع الماضي" على نتفليكس، ومن المنتظر ظهورها في فيلم الدراما الدينية "The Way of the Wind" للمخرج المرشح للأوسكار 3 مرات تيرانس ماليك.

فيلم بومة هو الفيلم الروائي الثاني للمخرج والمؤلف زيد أبو حمدان، بعد الفيلم الناجح "بنات عبد الرحمن"، ويجمع الفيلم ركين سعد مرة أخرى مع زميلتها في "مدرسة الروابي للبنات" جوانا عريضة، التي تلعب دور صديقتها المقربة عنود، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا مجد عيد (مسلسل Lockerbie على BBC ونتفليكس، وHoly Spider للمخرج علي عباسي، وRebel لعادل العربي وبلال فلاح)، ونبيل الراعي (200 متر ويا طير الطاير والمعلم لفرح نابلسي)، وحنان الحلو التي تتعاون مع أبو حمدان مرة أخرى بعد أن شاركت في فيلمه الأول "بنات عبد الرحمن".

يمكن وصف "بومة" بأنه فيلم إثارة وجريمة واسعة النطاق تدور أحداثها في العالم السفلي بالأردن. الشخصية الرئيسية بومة هي عضوة عصابة مشهورة بمهارتها في استخدام السكين، تجد نفسها متورطة في صراع على السلطة بين عصابات الشوارع والمتطرفين دينيًا، بينما تواجه صدمات ماضيها البائس كفتاة يتيمة. يهدف الفيلم إلى عرض الإطار الملحمي لهذا العالم المليء بالعنف، مقابل التحديات والمصاعب التي تواجه النساء وتسلسل السلطة في العصابات.

الفيلم من إنتاج فرونت رو برودكشنز وباونس برودكشن. تشمل أعمال فرونت رو "أصحاب ولا أعز"، أحد الأعمال الأصلية لنتفليكس وThe Sand Castle من بطولة نادين لبكي وزياد بكري، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من Cliffhanger. باونس برودكشن هي شركة إنتاج سينمائي وتلفزيوني، تأسست في 2022 على يد المنتج والمؤثر الشهير أحمد أبو كوش والمخرج زيد أبو حمدان. وينضم إلى قائمة منتجي الفيلم شركة بيت الشوارب التي تضم قائمة أعمالها الفيلم المرشح للأوسكار في 2014 "ذيب" وفيلم "إن شاء الله" ولد الذي شارك في مهرجان كان السينمائي في 2023.

ويتعاون المخرج زيد أبو حمدان مرة أخرى مع المونتيرة دينا فاروق التي اشتهرت بأفلام "هرج ومرج" و"موجة حارة" و"بنات وسط البلد" و"معالي الوزير" للمخرج سمير سيف، بالإضافة إلى مدير التصوير سمير النمري الذي تضم أعماله فيلم "وذكرنا وأنثانا".

فريق الإنتاج الفعلي للفيلم يضم المنتج سري سعد السيلاوي والمنتجة التنفيذية داليا النمر التي عملت أيضًا على "مدرسة الروابي للبنات"، ومهندس الديكور رند عبد النور التي صممت ديكور فيلم "الحارة"، كما ساهمت في تصميم ديكور أفلام "John Wick: Chapter 4" للمخرج تشاد ستاهيلسكي وDune للمخرج ديني فيلينوف ومسلسل مارفل "Moon Knight".

ويشارك في إنتاج الفيلم مايا ملص وكارين شيبان وإيلي توما ونيكولاس تورتلينغ وسري السيلاوي وداليا النمر.