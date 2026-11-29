ليست مهنة الطب مجرد شهادة جامعية، أو عيادة أنيقة، أو مهارة في تشخيص الأمراض ووصف الأدوية، بل هي قبل كل شيء رسالة إنسانية قوامها الرحمة، والمسؤولية، واحترام كرامة الإنسان. فالطبيب لا يتعامل مع أرقام وحالات طبية فحسب، وإنما يتعامل مع إنسان يتألم، وأسرة قلقة، ومريض قد يكون المرض قد استنزف صحته وماله وكرامته النفسية.

إن أنسنة مهنة الطب ليست شعاراً عاطفياً نردده في المناسبات، بل هي جوهر الممارسة الطبية وأحد أهم مقومات نجاح العلاج. فالكلمة الطيبة، وحسن الاستقبال، والاستماع إلى شكوى المريض، واحترام ظروفه النفسية والمادية، كلها عناصر تسهم في العلاج، وقد يكون أثرها في بعض الأحيان مكملاً لأثر الدواء نفسه.

لكننا، مع الأسف، نشهد في بعض الممارسات الطبية تراجعاً في هذه القيم، وتغليباً للاعتبارات المادية على الاعتبارات الإنسانية. فقد أصبحت بعض أجور المعاينات والإجراءات الطبية تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم أمام معادلة قاسية: إما أن يدفعوا ما لا يملكون، وإما أن يؤجلوا علاجهم ويتحملوا مخاطر تفاقم المرض.

وهنا يبرز سؤال أخلاقي ومجتمعي: هل يجوز أن يصبح المال حاجزاً بين الإنسان وحقه في العلاج؟

من الإنصاف أن نقول إن الطبيب ليس مطالباً بالعمل مجاناً، وليس من العدل أن نحمّله وحده أعباء اختلال النظام الصحي أو ضعف الإمكانات العامة. فالطبيب درس سنوات طويلة، واستثمر جهداً ومالاً ووقتاً في تأهيل نفسه، وله الحق في حياة كريمة ودخل يتناسب مع علمه ومسؤوليته، كما أن العيادة الطبية ليست مؤسسة خيرية، ولا يمكن مطالبة أصحابها بتحمل النفقات والتشغيل والرواتب والأجهزة دون مقابل عادل.

لكن الاعتراف بحق الطبيب في أجر منصف لا يعني إطلاق العنان للمغالاة، ولا يجعل من حاجة المريض فرصة لتحقيق أرباح مبالغ فيها. فهناك فرق كبير بين أن يتقاضى الطبيب أجراً عادلاً لقاء علمه وجهده، وبين أن تتحول معاناة الإنسان إلى وسيلة لتعظيم المكاسب المادية. الجشع لا ينسجم مع رسالة الطب، كما أن الفقر لا ينبغي أن يحرم الإنسان من حقه في العلاج.

إن المسؤولية هنا لا تقع على الطبيب وحده، بل تتحمل الدولة جانباً أساسياً منها. فالصحة ليست سلعة تخضع بالكامل لقانون العرض والطلب، وإنما حق أساسي للمواطن، ومن واجب الدولة أن تنظم العلاقة بين الطبيب والمريض ضمن منظومة صحية عادلة تضمن حقوق الطرفين.

ومن المقترحات التي تستحق النقاش أن تعمل الدولة على بناء نظام تأمين صحي شامل وحقيقي، يضمن وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الطبية، بمن فيهم غير القادرين مادياً، وأن تتحمل الخزينة العامة، من خلال آليات تمويل عادلة وشفافة، كلفة علاج الفئات غير المقتدرة. ويمكن أن يتم ذلك عبر صندوق وطني للتكافل الصحي، تموّله المخصصات الحكومية والاشتراكات والتأمينات، إلى جانب موارد ضريبية مناسبة، مع وضع ضوابط عادلة لأجور الخدمات الطبية، تضمن للطبيب حقه وتحمي المريض من الاستغلال.

كما ينبغي أن تكون هناك آليات واضحة لتحديد الأجور، ومراقبة الممارسات غير المنصفة، وتوفير قنوات لتلقي الشكاوى، وتشجيع الأطباء والمؤسسات الطبية على تخصيص جزء من خدماتهم للفئات الأكثر احتياجاً، ضمن نظام مؤسسي منظم، لا يعتمد على المبادرات الفردية وحدها.

إننا لا نريد أن نظلم الطبيب أو نقلل من مكانته، ولا نريد أن نضعه في مواجهة المريض، فالمشكلة الحقيقية ليست في العلاقة بينهما، بل في غياب منظومة متوازنة تحمي كليهما. الطبيب يحتاج إلى بيئة عمل تحفظ كرامته وتضمن دخله، والمريض يحتاج إلى علاج يحفظ حياته وكرامته، والدولة مطالبة بأن تكون الحكم العادل والضامن لهذا التوازن.

إن إنسانية الطبيب لا تقاس بما يقدمه مجاناً فحسب، بل بكيفية تعامله مع المريض، وعدالة أجره، واحترامه لظروفه. كما أن عدالة الدولة لا تقاس بعدد المستشفيات والعيادات التي تقيمها فقط، بل بقدرتها على ضمان ألا يُحرم إنسان من العلاج لأنه لا يملك ثمنه.

فالطب مهنة علم وأخلاق، والربح حق مشروع، لكن تحويل الألم إلى تجارة، والحاجة إلى فرصة للاستغلال، أمر يتنافى مع شرف هذه المهنة.

ولعل الرسالة التي ينبغي أن نتفق عليها جميعاً هي:

لا نريد طبيباً فقيراً حتى يكون إنساناً، ولا نريد مريضاً فقيراً حتى يُحرم من العلاج. نريد طبيباً يعيش بكرامة، ومريضاً يتعالج بكرامة، ودولة تدرك أن صحة الإنسان ليست امتيازاً للأغنياء، بل حق للجميع.

فحين تستعيد مهنة الطب إنسانيتها، وتتحمل الدولة مسؤوليتها، يصبح العلاج حقاً مصوناً، وتعود العلاقة بين الطبيب والمريض إلى أساسها الحقيقي: الثقة والرحمة والشراكة في مواجهة المرض.