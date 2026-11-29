خبرني - انسجاماً مع رؤيتها في ترسيخ ثقافة الاستدامة وتعزيز دورها في التعليم المسؤول والبحث العلمي الموجّه لخدمة المجتمع، وضمن مسيرتها المتواصلة نحو الجودة والتميز، واصلت جامعة عمان العربية تعزيز حضورها في تصنيف QS العالمي للاستدامة الجامعية لعام 2027، محافظةً على المرتبة الثانية على مستوى الجامعات الأردنية في معيار البحوث البيئية (Environmental Research) للعام الثاني على التوالي، ضمن محور الأثر البيئي (Environmental Impact)، في إنجاز يعكس استمرارية تميزها البحثي واهتمامها بتوظيف المعرفة العلمية في معالجة القضايا والتحديات البيئية.

وجاء هذا الإنجاز في تصنيف شهد مشاركة (2004) من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم، حيث حققت جامعة عمان العربية مرتبة ضمن الفئة 1301-1400 عالمياً، مسجلةً تقدماً بنحو (200) مرتبة مقارنة بالنتيجة السابقة، وعلى المستوى الإقليمي جاءت الجامعة في المرتبة (111) على مستوى غرب آسيا، فيما حلت في المرتبة (12) على مستوى الجامعات الأردنية المشاركة.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، على أن محافظة الجامعة على المرتبة الثانية أردنياً في معيار البحوث البيئية للعام الثاني على التوالي، بالتزامن مع تقدمها بنحو (200) مرتبة في الترتيب العالمي العام، تجسد استمرارية الجهود المؤسسية المبذولة لتطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية، وتعزيز حضور الجامعة في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والبيئية، كما وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الجامعة بتشجيع البحث العلمي النوعي وتوجيه مخرجاته نحو إيجاد حلول علمية للتحديات البيئية وخدمة المجتمع.

وأضاف الوديان بان جامعة عمان العربية ماضية في تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية ومبادراتها المؤسسية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات المحلية والعربية والدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وتنافسيتها بين مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق أثر أكاديمي ومجتمعي مستدام.

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس جامعة عمان العربية للتخطيط وضمان الجودة، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المتواصل الذي تشهده الجامعة في مجال البحث العلمي، ولا سيما البحوث المرتبطة بالاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن المحافظة على المرتبة الثانية أردنياً في هذا المعيار للعام الثاني على التوالي بالتزامن مع التقدم في الترتيب العالمي، تمثل مؤشراً على فاعلية الخطط المؤسسية والجهود المبذولة لتطوير الأداء وتعزيز التنافسية وفق المعايير والمؤشرات العالمية.

وأضاف الحمد بأن تحقيق نتائج متقدمة في تصنيف QS للاستدامة يتطلب تكامل الجهود الأكاديمية والإدارية والبحثية، والعمل المستمر على تطوير منظومة التخطيط وضمان الجودة، وتعزيز ثقافة التقييم والتحسين المستمر، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات الجامعة وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

ويشار إلى أن تصنيف QS العالمي للاستدامة الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2022، يُعد من أبرز التصنيفات العالمية المعنية بقياس أداء مؤسسات التعليم العالي في مجالات الاستدامة، ويهدف إلى تقييم إسهامات الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المحاور والمؤشرات التي تشمل الأثر البيئي والأثر الاجتماعي والحوكمة، إلى جانب تقييم الأداء البحثي والتعليمي والممارسات المؤسسية المرتبطة بالاستدامة.

ويذكر أن جامعة عمان العربية تستضيف المجلس العربي للتنمية المستدامة، أحد المجالس المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية، والذي تأسس بقرار من المجلس التنفيذي للاتحاد عام 2021، بهدف دعم جهود الجامعات العربية في تعزيز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة وتشجيع العمل العربي المشترك، وتمكين الدور التنموي لمؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى دعم المبادرات المرتبطة بجودة التعليم والريادة وتمكين المرأة وتعزيز مفهوم الجامعات الخضراء.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهود جامعة عمان العربية في مواصلة مسيرتها نحو الريادة والتميز، وتعزيز حضورها في التصنيفات العالمية، وترجمة رؤيتها الاستراتيجية إلى ممارسات وإنجازات ملموسة في مجالات التعليم والبحث العلمي والاستدامة.