خبرني - أعاد النائب عوني الزعبي فتح ملف مشروع العطارات لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي، بتوجيه سؤال إلى الحكومة حول مفاوضات او مباحثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية منه.

وسأل الزعبي عن المرحلة التي وصلت اليها المفاوضات، والكلفة الاستثمارية والقدرة التوليدية المتوقعة، والجهات المحلية والاجنبية المرشحة للمشاركة في ملكية المشروع.

وتاليا اسئلة الزعبي:

1. هل تجري الحكومة حالياً مفاوضات أو مباحثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع العطارات لتوليد الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي؟ وما المرحلة التي وصلت إليها هذه المفاوضات؟

2. ما الكلفة الاستثمارية والقدرة التوليدية المتوقعة للمرحلة الثانية، وما هي الجهات المحلية والأجنبية المرشحة للمشاركة في ملكية المشروع وتمويله وتنفيذه؟

3. هل تعتزم الحكومة أو أي من المؤسسات والشركات المملوكة لها أو صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المساهمة في المشروع بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟

4. ما التعرفة الكهربائية المقترحة للمرحلة الثانية، وما الالتزامات المالية والتعاقدية والضمانات التي قد تترتب على الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية؟

5. تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء الشركات والائتلافات المحلية والأجنبية التي حصلت على عقود التعدين والاستخراج والنقل والمقاولات والتشغيل في المرحلة الأولى، وقيمة هذه العقود ومددها وآلية إحالتها، وذلك في حدود الوثائق والمعلومات المتاحة للحكومة.

6. هل تتضمن الاتفاقيات والعقود القائمة أي حقوق حصرية أو تفضيلية أو خيارات تمديد تمنح المستثمرين أو المقاولين الحاليين حق المشاركة في المرحلة الثانية؟

7. هل ستخضع عقود المرحلة الثانية لإجراءات تنافسية، أم سيتم إسنادها إلى الشركات المتعاقدة حالياً مع المشروع؟

8. هل أعدت الحكومة دراسة جدوى اقتصادية وفنية وبيئية مستقلة للمرحلة الثانية، وما نتائجها، وما مدى انعكاس المشروع على مديونية شركة الكهرباء الوطنية وكلفة إنتاج الكهرباء وأمن الطاقة الوطني؟

راجياً تزويدي بنسخ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ودراسات الجدوى والقرارات الحكومية ذات الصلة، إن وجدت.