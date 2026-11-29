خبرني - أعلن مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الاعلامية الناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب اليوم الأحد للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات/الكليات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط أن آخر موعد لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027، هو تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم غد الاثنين الموافق 30-11-2026، مؤكداً بأن هذا الموعد نهائي ولن يكون هناك أي تمديد لعدم وجود أي مبرر لذلك.

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo وتعبئة الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة لهذه الغاية أعلاه.