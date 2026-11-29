خبرني - حذّر رئيس الوزراء الأسبق ورئيس الهيئة الاستشارية لمجلة السياسة والمجتمع، عبد الكريم الكباريتي، من محاولات حصر دور الأردن في حراسة حدوده وعبور البضائع عبر أراضيه، فيما تُرسم ترتيبات المنطقة من دون مشاركته. وقال إن "هناك من لا يريد للأردن أن يكون له دور إقليمي"، داعيًا إلى وضع المصالح الاقتصادية الوطنية على قدم المساواة مع المصالح السياسية والأمنية عند اتخاذ القرار.

جاء ذلك في مقال بعنوان "الأردن من الموقع إلى الدور: لن نكون ممرًّا في خرائط يرسمها غيرنا"، يفتتح به الكباريتي العدد المرتقب من مجلة السياسة والمجتمع (JPS)، الصادرة عن معهد السياسة والمجتمع، .ويتناول العدد تحولات الاقتصاد السياسي في المنطقة وانعكاساتها على الأردن.ويرى الكباريتي أن بعض ما يهدّد قدرة الأردن على اختيار دوره يتراكم في الداخل، من بطالة تستنزف سنوات الشباب إلى تراجع القدرة التنافسية واتساع الفجوة التكنولوجية. وفي المقابل، تتسابق دول المنطقة على استقطاب الاستثمارات وتحديد مسارات التجارة، محذّرًا من أن انتظار اتضاح خريطة الممرات قد يؤخّر دخول الأردن إلى التفاوض حتى تكون الخيارات الكبرى قد حُسمت في غيابه.

وفي قراءته لمشروعات النقل والربط الإقليمي، يضع الكباريتي ثلاثة أسئلة للحكم على جدوى تطوير العقبة والسكك الحديدية والمعابر. فكم يبقى من قيمة المشروع داخل الاقتصاد الأردني؟ وكم يولّد للمواطن من عمل ودخل؟ وماذا يضيف إلى قدرة الدولة على التفاوض؟ ويدعو إلى ربط هذه المشروعات بالإنتاج والخدمات المالية والتقنية، وفتح فرص أمام المؤسسات الأردنية تتجاوز نقل البضائع عبر الحدود.

ويعدّ الكباريتي الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا "آيمك" الاختبار الأوضح للموازنة بين العائد الاقتصادي والثوابت السياسية. ويرى أن الممر يُراد له أن يجعل إسرائيل مركزًا لشبكة التجارة الإقليمية فيما تواصل حكومتها رفض قيام الدولة الفلسطينية. ويدعو الأردن إلى التفاوض بشروطه، انطلاقًا من أن قيام دولة فلسطينية مستقلة مصلحة أردنية عليا، مؤكدًا أن الأردن لن يكون "الجسر الذي تعبر فوقه التسويات لتدفن القضية الفلسطينية".

وعلى صعيد العلاقات العربية، يقترح الكباريتي مشروعات تجمع احتياجات الأردن وسورية والعراق بالقدرات التمويلية والإنتاجية في الخليج، ضمن اتفاقات تحدّد كيف تتوزّع العوائد والمخاطر بين الشركاء. ويربط ذلك بدعوته إلى "إعادة هندسة سياسته الخارجية"، بحيث تعمل كل سفارة أردنية بوصفها بعثة اقتصادية، ويكون لكل علاقة ثنائية ملف واضح بالمصالح التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.

ويضع الكباريتي أثر هذه الخيارات في المحافظات مقياسًا لنجاحها. فالشاب في معان أو الطفيلة أو عجلون، كما في عمّان، من حقه أن يعرف أين فرصته في مشروعات الممرات والاستثمار. ويدعو إلى تحديد المهارات التي تحتاجها قطاعات النقل والصناعة والخدمات الرقمية، وربطها ببرامج التعليم والتدريب وفرص العمل في المحافظات، متسائلًا بلسان الشاب الأردني: "ماذا تعني لي هذه الممرات والاستثمارات؟ وأين مكاني فيها؟"

ويصدر قريباً العدد السادس من "المجلة الأردنية للسياسة والمجتمع" (JPS)، التي يصدرها معهد السياسة والمجتمع، بعنوان "المتن أم الهامش: من الموقع إلى المكانة". ويضمّ العدد مقالات وحوارات تناقش موقع الأردن في خرائط التجارة والاستثمار الإقليمية ومستقبل علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار. وتنطلق هذه المساهمات من سؤال تطرحه افتتاحية الكباريتي حول قدرة الأردن على المشاركة في رسم الممرات التجارية، وزيادة نصيب اقتصاده من عوائدها، وتحويلها إلى فرص عمل تصل إلى المحافظات.