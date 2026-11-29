خبرني - قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حازم المجالي، الأحد، إن عدد القضايا الواردة إلى الهيئة منذ بداية 2026 بلغ نحو 1932 قضية، أحيلت منها 251 قضية إلى القضاء، متوقعا ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى 300 قضية مع نهاية العام، معظمها قضايا مالية.

وأضاف المجالي، خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن مجموع المبالغ المستردة خلال العام الماضي بلغ 79 مليون دينار، متوقعا استرداد مبلغ مماثل تقريبا خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن العمل جار على استرداد مبالغ مالية، لافتا إلى تحويل 1.5 مليون دينار من المبالغ المستردة إلى وزارة المالية في أيار الماضي.

وبين أن الهيئة بدأت تجربة القضايا الرقمية منذ الخميس الماضي، تمهيدا لاعتمادها مطلع العام المقبل والاستغناء عن القضايا الورقية.