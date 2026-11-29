خبرني - تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات حادث السير الذي تعرّضت له حافلة سياحية أردنية تقلّ مواطنين أردنيين قرب منطقة دوما على أوتستراد دمشق – حمص في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ الحادث أسفر عن إصابة ٣٦ مواطنًا، تمّ نقلهم على الفور إلى مستشفى الشرطة في حرستا، وأنّ قنصل السفارة الأردنية في دمشق زار المصابين في المستشفى للاطمئنان عليهم وتقديم ما يحتاجونه من مساعدة.

وأوضح المجالي أنّ غالبية الإصابات طفيفة والحمد لله، وتتابع السفارة في دمشق للتأكّد من توفير حافلة بديلة لهم من خلال الشركة السياحية، فيما أصيب البعض بكسور وسيتم إخلاؤهم بسيارات الإسعاف إلى حدود جابر.

وعبّر المجالي عن تثمين المملكة جهود السلطات السورية وتعاونها في إسعاف المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وأعرب المجالي عن تمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

