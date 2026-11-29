خبرني - انخفض العجز التجاري في الأردن بمقدار 558 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ 6.7 مليارات دينار، مقابل 7.3 مليارات دينار، وفق ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الأحد.

وقال القضاة إن الصادرات الوطنية ارتفعت بنسبة 5.7% لتبلغ 7.4 مليارات دينار، مقارنة بـ7 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت الصادرات الكلية بنسبة 10.8% لتصل إلى 8.5 مليارات دينار، مقابل 7.7 مليارات دينار، في حين بلغت المستوردات 15.2 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.8%.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات أسهمت في رفع نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات من 51% إلى 56%، مؤكدا أهمية تعزيز تنافسية الصادرات وفتح أسواق جديدة، باعتبار نموها مؤشرا على تطور القطاعات الإنتاجية ومنعة الاقتصاد وقدرته على التوسع رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى تحقيق الاقتصاد نموا بنسبة 3%.

وجاءت تصريحات القضاة خلال إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والتموين المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام 2026–2029، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف ترسيخ التصدير مصدرا مستداما للنمو والتشغيل، بالتعاون مع مشروع "طرق مبتكرة لدعم التشغيل من خلال تنمية القطاع الخاص"، المنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والمموّل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص والغرف والشركاء.

وأوضح القضاة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.83% في عام 2025، وتسارع إلى 2.95% في النصف الأول من عام 2026، فيما نمت القيمة المضافة للصناعة بنسبة 4.7% في عام 2025 وبنحو 4.7% في النصف الأول من عام 2026.

وبين أن الصناعة تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 90% من الصادرات الوطنية، وتسهم في توفير أكثر من خمس فرص العمل.

الاستراتيجية تستهدف نموا سنويا للصادرات بنسبة 5%

وتستهدف الاستراتيجية، التي أُعدت بالتشارك مع القطاع الخاص، تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 5%، ورفع صادرات الصناعات التحويلية إلى 7.9 مليارات دينار بحلول عام 2029، إلى جانب نمو صادرات الخدمات المشمولة بالاستراتيجية، باستثناء السياحة والنقل، بنسبة 3% سنويا، لتصل إلى نحو نصف مليار دينار، وخفض نسب تركّز الأسواق والمنتجات إلى 59.3% لكل منهما.

وتركز المرحلة الثانية على ثلاثة أهداف قطاعية تشمل الصادرات الصناعية والزراعية، وتوسيع نطاق الخدمات المستهدفة ليشمل الصناعات الإبداعية، مثل الإنتاج السمعي البصري والتصميم، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعمارة والاستشارات الإدارية، فضلا عن إضافة هدف يتعلق بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن المرحلة أهدافا مشتركة للمرة الأولى في مجالات التحول الرقمي والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

31 سوقا ذات أولوية لتعزيز الصادرات الأردنية

ولفت القضاة إلى تحديد 31 سوقا ذات أولوية موزعة على 11 منطقة وإقليما، ضمن ثلاثة مستويات؛ يركز الأول على تعميق الحضور في أسواق مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة والعراق، والثاني على التوسع في أسواق ألمانيا والمملكة المتحدة وكينيا ورواندا وأوزبكستان، فيما يستهدف الثالث بناء حضور أكبر في أسواق فيتنام وإندونيسيا واليابان.

وأشار إلى أن متابعة تنفيذ الاستراتيجية ستتم من خلال لجنة توجيهية برئاسته، وأخرى تنفيذية برئاسة أمين عام الوزارة، على أن تخضع الاستراتيجية للمراجعة في عام 2027.

وتستكمل المرحلة الثانية نتائج المرحلة الأولى من الاستراتيجية (2023–2025)، التي شملت دعم 145 شركة ضمن برنامج تسريع الصادرات، و50 شركة ضمن برنامج تنشيط صادرات قطاع الخدمات، إلى جانب تنفيذ برامج للترويج والمشاركة في المعارض وإعداد دراسات للأسواق.

ونمت صادرات الصناعات التحويلية بنسبة 25.1% في عام 2025 مقارنة بعام 2022، فيما بلغت الصادرات الوطنية نحو 9.6 مليارات دينار، ووصلت إلى 150 دولة.

من جهته، أكد مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الأردن، لورنز بيترسن، أهمية التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والشركاء الوطنيين في دعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرات الشركات الأردنية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وقال إن مفهوم الثقة لدى المشترين شهد تغيرا، إذ لم يعد مقتصرا على جودة المنتج، بل بات يشمل طريقة تصنيعه ومصادر المواد المستخدمة فيه ومدى التزام الشركات بالمعايير البيئية.

وأضاف أن المستهلكين الأوروبيين باتوا يهتمون بالحصول على معلومات أكثر وضوحا بشأن المنتجات التي يشترونها، بما في ذلك مصادر المواد الأولية وآليات التصنيع والإجراءات المتخذة للحد من الأثر البيئي.

وأوضح أن الشركات القادرة على توفير هذه المعلومات وتعزيز الشفافية في عملياتها ستكون أكثر قدرة على الوصول إلى قوائم الموردين المفضلين لدى المشترين الأوروبيين.