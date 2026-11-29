أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر ستكون أهدافاً لها، بعد طلب التحالف، بقيادة الرياض، من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في اليمن.

كما أعلن التحالف بقيادة السعودية في وقت مبكر صباح يوم الأحد، عن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.

وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، على منصة إكس: "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض" عاصمة المملكة.

في تطور آخر، أعلن الجيش الباكستاني عن إرسال "عدد غير محدد" من قواته إلى المملكة العربية السعودية، في إطار ما وصفه بـ"التزامه تجاه أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها".

تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع عُقد يوم الجمعة في إسلام آباد بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، وهي الدول التي وقعت في أغسطس/آب الماضي على "ميثاق مكة" للدفاع المشترك.

وفي الوقت ذاته، تُجري طائرات حربية تابعة لعدة دول غربية طلعات جوية دفاعاً عن المملكة العربية السعودية، التي تتعرّض لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنّها جماعة أنصار الله.

والسبت، قال التحالف إن الدفاعات الجوية بالمملكة اعترضت عدة مقذوفات أُطلقت باتجاه البلاد، بما في ذلك صاروخ ​كروز استهدف الرياض خلال الليل وهجمات أخرى استهدفت الجنوب.

وأضاف بأنه اعترض ودمّر صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه الشقيق، وهي مدينة ساحلية في منطقة جازان تضمّ منشآت رئيسية لتحلية المياه وتوليد الكهرباء تزوّد ​جنوب المملكة بالمياه والكهرباء، دون أي إصابات بين المدنيين.