أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر ستكون أهدافاً لها، بعد طلب التحالف، بقيادة الرياض، من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في اليمن.
كما أعلن التحالف بقيادة السعودية في وقت مبكر صباح يوم الأحد، عن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.
وكتب المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، على منصة إكس: "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض" عاصمة المملكة.
في تطور آخر، أعلن الجيش الباكستاني عن إرسال "عدد غير محدد" من قواته إلى المملكة العربية السعودية، في إطار ما وصفه بـ"التزامه تجاه أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها".
تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع عُقد يوم الجمعة في إسلام آباد بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، وهي الدول التي وقعت في أغسطس/آب الماضي على "ميثاق مكة" للدفاع المشترك.
وفي الوقت ذاته، تُجري طائرات حربية تابعة لعدة دول غربية طلعات جوية دفاعاً عن المملكة العربية السعودية، التي تتعرّض لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تشنّها جماعة أنصار الله.
والسبت، قال التحالف إن الدفاعات الجوية بالمملكة اعترضت عدة مقذوفات أُطلقت باتجاه البلاد، بما في ذلك صاروخ كروز استهدف الرياض خلال الليل وهجمات أخرى استهدفت الجنوب.
وأضاف بأنه اعترض ودمّر صاروخاً باليستياً أُطلق باتجاه الشقيق، وهي مدينة ساحلية في منطقة جازان تضمّ منشآت رئيسية لتحلية المياه وتوليد الكهرباء تزوّد جنوب المملكة بالمياه والكهرباء، دون أي إصابات بين المدنيين.
إلى ذلك، أصدرت السلطات السعودية إنذارات أمنية في جازان وأجزاء أخرى من المملكة، بما في ذلك المنطقة الشرقية، ليؤكد الدفاع المدني السعودي عقبها زوال الخطر.
في المقابل، قالت جماعة الحوثي في بيان إنها هاجمت مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو السعودية، والتي تقع على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى محطتين لتوليد الكهرباء جنوب غربي السعودية خلال اليومين الماضيين، دون تحديد أوقات شنّ هذه العمليات.
كما أفادت الجماعة باستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وبِنية تحتية للطاقة في مناطق أخرى، فضلاً عن استهداف معمل غاز الحوية.
أنصار الله: مستعدّون لـ"سلام مشرّف" مع السعودية
وقد أبدت جماعة الحوثي في اليمن استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية مع السعودية، مشترطة وقف الهجمات السعودية على اليمن ورفع ما تصفه بـ"الحصار" المفروض على البلاد.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، محمد علي الحوثي، يوم السبت، إن احترام سيادة اليمن من شأنه أن ينهي أسباب المواجهة مع السعودية، مؤكداً استعداد الجماعة للتوصل إلى ما وصفه بـ"سلام مشرّف"، مع رفض الاستسلام.
وجاءت تصريحات الحوثي، التي نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للجماعة، رداً على اجتماع عقده مسؤولون سعوديون وباكستانيون وأتراك في إسلام آباد، بحثوا خلاله اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة في أغسطس/آب الماضي.
وتعليقاً على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، بشأن دعم بلاده لأمن السعودية وسيادتها، قال الحوثي إن احترام سيادة دول يقتضي احترام سيادة الدول الأخرى.
وأضاف أنه إذا احترمت السعودية سيادة اليمن، فلن يبقى لدى الجماعة سبب لمواجهتها، مشيراً إلى أن ما وصفه بـ"العدوان" السعودي على اليمن سبق توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
واستشهد الحوثي بتصريحات سابقة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أكد فيها أن يده لا تزال ممدودة نحو "سلام مشرّف"، مع رفضه الاستسلام.
وأشار إلى أن الجماعة ستوقف هجماتها على السعودية إذا أوقفت الرياض هجماتها على اليمن ورفعت الحصار.