منعت كوستاريكا مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من دخول أراضيها، في قرار انتقدته الأمم المتحدة لكنه لاقى إشادة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وسافرت المحامية الإيطالية ألبانيزي إلى كوستاريكا لنيل درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوستاريكا الحكومية. بيد أن أجهزة الهجرة في كوستاريكا حظرت دخولها مبررة ذلك بصدور "تحذير دولي بشأن صلات لها بأعمال إرهابية".

وقال رئيس المديرية العامة للهجرة والأجانب التابعة لوزارة الداخلية، عمر باديلا، في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يأمل "أن يبدد ذلك أي شكوك ويوضح التهديد الذي تشكله للأمن القومي".

في المقابل، قالت ألبانيزي إن على حكومة كوستاريكا أن تتحمل مسؤولية الاتهامات "الكاذبة" بوجود صلات لها بالإرهاب.

وتساءلت ألبانيزي: "أي خطر على الأمن العام يمكن أن تشكله مقررة أممية لحقوق الإنسان، تقع على عاتقها مسؤولية توثيق التواطؤ في الجرائم والإفلات من العقاب مدى السنوات الأربع الماضية؟".

وبعدما وصلت الخميس إلى مطار سان خوسيه، سمحت السلطات في كوستاريكا لألبانيزي، مساء الجمعة، بالانتقال إلى فندق قرب المطار لقضاء الليل قبل ⁠سفرها إلى المكسيك السبت. وجاء ذلك عقب حصولها على أمر قضائي يسمح لها بالراحة لبضع ساعات قبل موعد سفرها.

وقالت ألبانيزي: "لقد تركوني يوماً ونصف اليوم في المطار في ظروف صعبة".

"سأعود حين تتحرر كوستاريكا مجدداً"

إثر رفض دخولها، اضطرت ألبانيزي إلى مغادرة كوستاريكا والتوجه إلى المكسيك. وكتبت وهي تغادر البلاد، عبر منصة إكس، "وداعاً، في الوقت الراهن. سأعود، أعدكم بذلك، حين تتحرر كوستاريكا مجدداً"، مرفقة منشورها بصورة لها على متن طائرة.