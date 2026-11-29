منعت كوستاريكا مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من دخول أراضيها، في قرار انتقدته الأمم المتحدة لكنه لاقى إشادة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسافرت المحامية الإيطالية ألبانيزي إلى كوستاريكا لنيل درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوستاريكا الحكومية. بيد أن أجهزة الهجرة في كوستاريكا حظرت دخولها مبررة ذلك بصدور "تحذير دولي بشأن صلات لها بأعمال إرهابية".
وقال رئيس المديرية العامة للهجرة والأجانب التابعة لوزارة الداخلية، عمر باديلا، في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يأمل "أن يبدد ذلك أي شكوك ويوضح التهديد الذي تشكله للأمن القومي".
في المقابل، قالت ألبانيزي إن على حكومة كوستاريكا أن تتحمل مسؤولية الاتهامات "الكاذبة" بوجود صلات لها بالإرهاب.
وتساءلت ألبانيزي: "أي خطر على الأمن العام يمكن أن تشكله مقررة أممية لحقوق الإنسان، تقع على عاتقها مسؤولية توثيق التواطؤ في الجرائم والإفلات من العقاب مدى السنوات الأربع الماضية؟".
وبعدما وصلت الخميس إلى مطار سان خوسيه، سمحت السلطات في كوستاريكا لألبانيزي، مساء الجمعة، بالانتقال إلى فندق قرب المطار لقضاء الليل قبل سفرها إلى المكسيك السبت. وجاء ذلك عقب حصولها على أمر قضائي يسمح لها بالراحة لبضع ساعات قبل موعد سفرها.
وقالت ألبانيزي: "لقد تركوني يوماً ونصف اليوم في المطار في ظروف صعبة".
"سأعود حين تتحرر كوستاريكا مجدداً"
إثر رفض دخولها، اضطرت ألبانيزي إلى مغادرة كوستاريكا والتوجه إلى المكسيك. وكتبت وهي تغادر البلاد، عبر منصة إكس، "وداعاً، في الوقت الراهن. سأعود، أعدكم بذلك، حين تتحرر كوستاريكا مجدداً"، مرفقة منشورها بصورة لها على متن طائرة.
كما أن مراسم منحها الدكتوراه الفخرية أقيمت في نهاية المطاف عن بُعد، فيما ألقت ألبانيزي خطاب القبول وهي جالسة على أرضية صالة في مطار سان خوسيه.
وأوضحت جامعة كوستاريكا أنها اختارت منح هذا التكريم السنوي لألبانيزي بسبب "خلفيتها الأكاديمية المتينة وخبرتها ومنشوراتها وعملها في كشف التجاوزات".
وصفق الحضور في قاعة الجامعة للمحامية وقوفاً، بينما كانت تظهر على شاشات كبيرة فوق المنصة، وفقاً لصور من المراسم.
ومع وصولها السبت إلى المكسيك، ندّدت ألبانيزي بـ"ضغوط" تمارسها دول مجاورة.
وفيما لم تسمِّ المقرّرة هذه الدول، إلا أن رئيسة كوستاريكا، لورا فيرنانديز، تعتبر حليفة لواشنطن.
وفي مطار مكسيكو سيتي، استقبل نحو ثلاثين شخصاً حمل بعضهم العلم الفلسطيني، ألبانيزي، التي اتهمت حكومة كوستاريكا بدعم ما وصفته "نظام فصل عنصري" في الأراضي الفلسطينية، مضيفة أن "الدفاع عن حقوق الإنسان ليس إرهاباً، وينبغي محاسبة الحكومة على هذه المزاعم، عملاً بمبدأ سيادة القانون".
وفي مكسيكو سيتي، تحدت ألبانيزي، الرئيس السابق لكوستاريكا ووزير المالية الحالي، رودريغو تشافيز، أن يقدم أدلة بعد أن اتهمها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن لها "صلات بأعمال إرهابية".
وقالت: "إذا لم تكن لديكم أدلة، فإنني آمل أن تخضعوا للمساءلة أمام السلطات القضائية لأن هذا تشهير".
وسارع نواب وجماعات حقوقية إلى التنديد بقرار منع ألبانيزي، كما طالبت جامعة كوستاريكا الحكومة بتوضيح الأساس القانوني للقرار.
وأفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بأنه عبر عن "قلقه البالغ" إزاء قرار كوستاريكا منع دخول ألبانيزي، مضيفاً أنه يرى أن هذا الأمر "يصعب التوفيق بينه وبين التزام كوستاريكا الراسخ بحقوق الإنسان".
ثناء أمريكي-إسرائيلي
انضمت كوستاريكا إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية في التحول السياسي نحو اليمين وتعزيز العلاقات مع واشنطن، التي تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل وفرضت عقوبات على ألبانيزي في عام 2025 بسبب انتقاداتها لسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة.
وتعتبر رئيسة كوستاريكا، لاورا فرنانديز، حليفة وثيقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وباشرت منذ تولي منصبها في مايو/أيار تقارباً مع إسرائيل حول المسائل التجارية.
وكانت ألبانيزي نددت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، باتفاقية التجارة الحرة بين كوستاريكا وإسرائيل، ودعت إلى تعليق المصادقة عليها، ما أثار انتقادات من الحكومة التي اتهمتها بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.
في السياق، قال الممثل الأمريكي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة، جيف بارتوس، إنه "ممتن لكوستاريكا لمنعها هذه الكاذبة والمجنونة من دخول ذلك البلد الجميل" على حد تعبيره.
من جانبه، هنأ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، كوستاريكا على هذا الإجراء.
وكتب على إكس "الذين يستغلون تفويض الأمم المتحدة لهم لبث دعاية بغيضة وإضفاء الشرعية على منظمات إرهابية ... يجب أن يواجهوا العواقب".
ومُنعت ألبانيزي من دخول إسرائيل منذ أوائل عام 2024، عقب تصريحات أدلت بها حول الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومن المقرر أن تقضي ألبانيزي خمسة أيام في المكسيك، حيث يتوقع أن تحضر فعالية تضامن مع الفلسطينيين، وتلقي كلمة في لجنة حقوق الإنسان بالعاصمة، ومحاضرة جامعية حول المسؤولية في أوقات الإبادة الجماعية.
وتشغل ألبانيزي منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي تتهم اسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات وتقول إن حملتها العسكرية هي دفاع عن النفس في مواجهة حركة حماس.
وتخضع ألبانيزي لعقوبات أمريكية على صلة بانتقاداتها لكيفية معاملة إسرائيل للفلسطينيين، تمنعها من استخدام بطاقات ائتمان أمريكية وإجراء العديد من المعاملات المصرفية.
ورغم أنها مُقررة مستقلة عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2022، غير أنها لا تمثل المنظمة الدولية ولا تتحدث باسمها، وفقاً لوكالة فرانس برس.