خبرني - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، اليوم الأحد، قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، وكان في استقباله قائدها وعدد من كبار ضباطها.

واطّلع اللواء الركن الحراسيس، خلال الزيارة، على سير العمل والمهام والواجبات التي تضطلع بها القوات، واستمع إلى إيجاز عسكري مفصّل تناول طبيعة أدوارها العملياتية، ومستوى جاهزيتها، ومنظومة التدريب والتأهيل، والخطط والبرامج التطويرية الهادفة إلى تعزيز قدراتها، ومواكبة متطلبات العمليات الحديثة، ورفع كفاءة الأداء والجاهزية القتالية.

وافتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة متحف قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، الذي يجسّد مسيرة القوات الخاصة الأردنية، ويوثّق مراحل تأسيسها وتطورها، وما شهدته من محطات مفصلية وإنجازات عسكرية، وما سطّره منتسبوها من مواقف بطولية وتضحيات في ميادين الواجب، ليكون صرحاً وطنياً يحفظ الذاكرة العسكرية، ويصون إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجاز، ويعرّف الأجيال بتاريخ هذه القوات ومسيرتها.

وأعرب اللواء الركن الحراسيس عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، مشيداً بما تتمتع به مرتباتها من كفاءة عالية واحترافية وروح معنوية، وبما يبذلونه من جهود مخلصة في تنفيذ واجباتهم، مؤكداً أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وتطوير القدرات والإمكانات، والحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد، بما يعزز قدرة القوات المسلحة الأردنية على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.