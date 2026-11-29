خبرني - في إطار سعي جامعة الزيتونة الأردنية إلى تطوير أساليب التعليم وتعزيز الجانب التطبيقي في المساقات الأكاديمية، وقّع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي مذكرة تفاهم مع شركة الندى، بهدف تفعيل برمجية QuickBooks Pro من مساق تطبيقات المحاسبة المحوسبة، من خلال توفير البرمجية وتجهيزها للاستخدام في المختبر رقم (4) بكلية الأعمال، بما يتيح للطلبة اكتساب المهارات العملية والتقنية في استخدام الأنظمة المحاسبية الحديثة، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في توفير برمجية QuickBooks Accounting Software وتثبيتها وتجهيزها في مختبرات الجامعة، إلى جانب تقديم التدريب والدعم الفني للطلبة، وإتاحة استخدام البرنامج مجاناً لمدة أربعة أشهر، وتنظيم محاضرات تعريفية وورش عمل متخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وجاءت هذه المبادرة ثمرةً للتعاون والتنسيق بين الجانبين، وبجهود أكاديمية وإدارية مشتركة، بمشاركة عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور عبد الرزاق شحادة، ونائب العميد الدكتور إيهاب القرم، ورئيسة قسم المحاسبة الدكتورة إسراء الخطيب، والدكتور أحمد طعمة، الذين أسهموا في متابعة إجراءات الاتفاقية والعمل على تفعيل البرمجية والاستفادة منها في العملية التعليمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على تحديث بيئتها التعليمية وتطوير أدوات التدريب العملي، وإكساب الطلبة خبرة مباشرة في استخدام البرمجيات المحاسبية المعتمدة في المؤسسات وقطاعات الأعمال، بما يسهم في صقل مهاراتهم المهنية وتعزيز كفاءتهم العملية ورفع مستوى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.