خبرني - استضافت جامعة عمان العربية امتحان مزاولة المهنة المحوسب في ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي، بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، وذلك في مختبرات مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة، ضمن بيئة امتحانية متكاملة وفرتها الجامعة، وبما يضمن سير الامتحان بكفاءة وانسيابية، حيث جاءت استضافة الامتحان بمتابعة من عمادة كلية العلوم التربوية والنفسية ممثلة بعميدها الأستاذ الدكتور رامي الشقران، وبإشراف ومتابعة ميدانية من الدكتورة رند عربيات رئيس قسم علم النفس التربوي والإرشاد النفسي والتربوي، والأستاذ الدكتورة سهيلة بنات عضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية ، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين جامعة عمان العربية ووزارة الصحة الأردنية.

وضمت لجنة الامتحان من وزارة الصحة كلاً من: الدكتور تيسير شواش، والدكتورة دعاء المحادين، والدكتور سليمان النعيمي، والدكتورة عالية السائح، والدكتورة غادة عامر، إلى جانب الفريق المرافق من الوزارة، حيث تولوا الإشراف على الإجراءات الامتحانية ومتابعة سير الامتحان، بالتنسيق مع الفرق المختصة في الجامعة.

وفي سياق توفير بيئة امتحانية تراعي متطلبات الشمولية وتكافؤ الفرص، حرصت جامعة عمان العربية بالتنسيق مع وزارة الصحة على توفير التسهيلات اللازمة للمتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تخصيص مرافقين لهم لتقديم الدعم والمساندة بما يضمن مشاركتهم في الامتحان بكل يسر، وعلى صعيد الجاهزية التقنية تولّى مركز التعلم الإلكتروني في الجامعة ممثلاً بالسيد أسامة عبد الرازق مدير المركز وفريقه الفني الإشراف على تهيئة البيئة الإلكترونية للامتحان، من خلال تجهيز المختبرات وأجهزة الحاسوب، والتحقق من جاهزية الأنظمة والتجهيزات التقنية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي ومتابعة سير الإجراءات، مما أسهم في ضمان استقرار العملية الامتحانية وتنفيذها بكفاءة وانسيابية.

وأشاد فريق وزارة الصحة بالمستوى المتقدم من التنظيم والجاهزية التي أظهرتها جامعة عمان العربية، مثمنين ما وفرته من تجهيزات تقنية وتسهيلات لوجستية أسهمت في إنجاح الامتحان، ومؤكدين تطلعهم إلى مواصلة التعاون مع الجامعة واعتمادها لاستضافة امتحانات مزاولة المهنة في الدورات القادمة، وثمّنت جامعة عمان العربية هذا التعاون مع وزارة الصحة الأردنية، معربةً عن تقديرها لجهود الوزارة، ممثلة بمعالي الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وعطوفة الأمين العام، ومدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية الدكتور حازم القرالة، ولجنة الامتحان والفريق الإشرافي المرافق، لما أبدوه من تعاون وتنسيق أسهما في إنجاح الامتحان.

وتأتي هذه الاستضافة تأكيداً لدور جامعة عمان العربية في تسخير إمكاناتها الأكاديمية والتقنية لخدمة المؤسسات الوطنية والمجتمع، وتعزيز الشراكات مع الجهات الرسمية، والمساهمة في دعم تنظيم الممارسة المهنية والارتقاء بجودة الخدمات في مجالات علم النفس العيادي والصحة النفسية والإرشاد النفسي.