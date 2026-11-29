خبرني - في إطار تعزيز حضور جامعة عمان العربية في المحافل العلمية والمهنية، وإبراز خبرات أعضاء هيئة التدريس في القضايا المرتبطة بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي، شارك الدكتور فراس أبو العدس رئيس قسم علم الحاسوب في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية، كمتحدث في الملتقى الهندسي الأول الذي نظمه فرع نقابة المهندسين الأردنيين في محافظة جرش، ضمن جلسة حوارية تناولت استقطاب المهندسين ومستقبل سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وقدّم الدكتور أبو العدس في أعمال الملتقى ورقة علمية بعنوان "الأمن السيبراني في التعليم والهندسة: نحو مهندس أردني قادر على قيادة التحول الرقمي وحماية البنية التحتية"، تناول خلالها أهمية الأمن السيبراني باعتباره مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، بل تمتد لتشمل مختلف التخصصات الهندسية، في ظل التوسع في تطبيقات المباني الذكية، ونمذجة معلومات البناء (BIM)، والتوائم الرقمية، والمدن الذكية.

واستعرض أبو العدس خلال الورقة أبرز المهارات التي يتطلبها سوق العمل من المهندس الأردني في المستقبل، وفي مقدمتها المهارات الرقمية، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والوعي بمفاهيم الأمن السيبراني، مؤكداً أهمية دمج مبادئ "الأمان منذ التصميم" ضمن الخطط الدراسية للتخصصات الهندسية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لمواكبة التحولات التقنية ومتطلبات سوق العمل، كما طرح الدكتور أبو العدس مبادرة وطنية بعنوان "المهندس الأردني الآمن رقمياً"، من خلال التعاون بين نقابة المهندسين الأردنيين والجامعات والقطاع الخاص، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير مسارات تأهيل متخصصة في أمن المباني الذكية والبنية التحتية وأنظمة التحكم، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل وفرص التوظيف.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على أن هذه المشاركة تجسد دور الكلية في خدمة المجتمع والمساهمة في مناقشة القضايا الوطنية المرتبطة بالتحول الرقمي، مشيراً إلى حرص الكلية على مواكبة التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المهنية والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.