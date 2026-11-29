خبرني - عُثر على جثة الطفلة ميلا محملجي، البالغة من العمر ثلاث سنوات، داخل خزان مياه في منطقة معضمية الشام بمحافظة ريف دمشق، بعد أسابيع من الإبلاغ عن اختفائها في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في حادثة أثارت غضباً واسعاً في المنطقة.

وبحسب المعلومات المتداولة بشأن الحادثة، كانت والدة الطفلة قد أبلغت الجهات الأمنية عن اختفاء ابنتها فور فقدانها، لتبدأ عمليات البحث والتحقيق في ملابسات اختفائها.

وأشارت المعلومات إلى أن الشكوك التي أثيرت بشأن رواية الأم دفعت الجهات المختصة إلى إحالتها إلى فرع الأمن الجنائي لاستكمال التحقيقات.

ووفقاً للمعلومات ذاتها، أقرت الأم خلال التحقيقات بقتل ابنتها على خلفية خلافات عائلية، ووضع جثتها داخل خزان مياه، من دون ورود تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الجريمة أو الإجراءات القضائية المتخذة بحقها.

وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستياء، وأعادت تسليط الضوء على جرائم العنف الأسري والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال.

وفي سياق متصل، تشير الإحصاءات الواردة في المعلومات المنشورة إلى تسجيل 485 جريمة جنائية وجريمة قتل في المحافظات السورية منذ مطلع عام 2026، أسفرت عن مقتل 543 شخصاً، بينهم 421 رجلاً و75 امرأة و47 طفلاً.