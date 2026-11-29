الطباع: السياحة أول القطاعات تضررا وآخرها تعافيا.. ومن واجب غرفة تجارة عمّان الدفاع عن مصالحها وتعزيز تنافسيتها





خبرني - التقت كتلة الوفاء المرشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان للدورة 2026–2030، ممثلي القطاع السياحي بمختلف مكوناته وأنماطه، في لقاء حواري تناول واقع القطاع وأبرز التحديات التي تواجه أعماله، وسبل تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وإيجاد حلول عملية تسهم في استدامة منشآته وتحفيز الاستثمار فيه.

وشمل اللقاء مختلف الأنشطة السياحية، بما فيها مكاتب وشركات السياحة والسفر، والمنشآت الفندقية، والمطاعم السياحية، والنقل السياحي، والأدلاء السياحيون، والسياحة الوافدة والداخلية والعلاجية والدينية وسياحة المغامرات والمؤتمرات والمعارض، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.

وأكد رئيس كتلة الوفاء طارق الطباع أن السياحة ليست نشاطا اقتصاديا هامشيا، وإنما ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ومحرك رئيسي للتشغيل والاستثمار وتوفير العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن القطاع السياحي كان على الدوام أول القطاعات تضررا من الأزمات والمتغيرات السياسية والإقليمية، وآخرها تعافيا من تداعياتها.

وقال الطباع إن الوقوف إلى جانب القطاع السياحي والدفاع عن مصالحه يمثلان جزءا أصيلا من مسؤوليات غرفة تجارة عمّان، مؤكدا أن الغرفة مطالبة بأن تكون شريكا فاعلا في صياغة القرارات والسياسات المرتبطة بالقطاع، لا أن يقتصر دورها على نقل مطالبه.

وأضاف: "إذا كان دفاعنا عن القطاع السياحي ووقوفنا إلى جانب العاملين فيه سيجعل البعض يصفنا بغرفة سياحة لا غرفة تجارة، فإن ذلك شرف لنا، لأن من يدعم السياحة إنما يدعم الاقتصاد الأردني بمختلف مكوناته" .

وشدد الطباع على ضرورة مراجعة آليات توزيع حزم الدعم الموجهة للقطاع السياحي، بما يضمن وصولها إلى المنشآت المتضررة في العاصمة عمّان، ولا سيما مكاتب وشركات السياحة والسفر، وفق معايير عادلة تراعي حجم الضرر الفعلي، إلى جانب أهمية استعادة زخم رحلات الطيران منخفض التكاليف لما لها من أثر مباشر في تنشيط الحركة السياحية.

وتناول اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بارتفاع الكلف التشغيلية، وتداعيات الأزمات الإقليمية، وتراجع الحركة السياحية، والحاجة إلى تطوير التشريعات والإجراءات الناظمة لأعمال القطاع، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكدت كتلة الوفاء أهمية بناء شراكة مؤسسية مستدامة مع الجمعيات والنقابات والهيئات الممثلة للقطاع السياحي، بما يضمن حضور قضاياه على طاولة القرار الاقتصادي، وتحويل مطالبه إلى ملفات عمل واضحة قابلة للمتابعة والتنفيذ.

وشددت الكتلة على أن حماية المنشآت السياحية واستدامة أعمالها والحفاظ على فرص العمل التي توفرها مسؤولية اقتصادية وطنية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء قطاع سياحي أكثر قدرة على الصمود والنمو والمنافسة.

وتضم كتلة الوفاء كلا من : طارق الطباع، محمد طهبوب، صالح مرقة، ياسين دراوشة، سعيد عليان، باسم الإمام، حمزة ابو الراغب، خلدون نصير، علاء الدين ديرانية.